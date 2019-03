Berlim declara feriado no Dia Internacional da Mulher

Apesar de não ser o primeiro país a decretar o dia 8 de março feriado –já é feriado na Rússia, na Guiné-Bissau, no Vietname, entre outros – Berlim é a primeira cidade da União Europeia a decretar feriado no Dia Internacional da Mulher, procurando dar maior relevo às conquitas femininas ao longo dos últimos séculos.

"É a primeira vez na Alemanha que o Dia Internacional da Mulher é assinalado como feriado na União Europeia, e acontece aqui, em Berlim. Enquanto for preciso lutar pela igualdade entre homens e mulheres, nos salários ou na política, precisamos de um dia que nos recorde disso, com um feriado, para dar mais relevo a este assunto" argumentou a líder parlamentar do Partido dos Verdes Alemães, Silke Gebel.

A medida foi aprovada em janeiro deste ano e apresentada pela coligação de esquerda. Os partidos que se identificam com maior inclinação à direita, onde se inclui a União Democrata Alemã, de Merkel, apresentaram resistência.

"Tivemos um longo debate. Os partidos conservadores não gostaram da ideia de transformar este dia num feriado, mas na antiga Alemanha de Leste, o Dia da Mulher já tinha uma grande relevância no passado. Por isso, principalmente para a ala mais à esquerda da nossa coligação, já é uma tradição. Agora, sugerimos uma combinação entre a tradição do Leste e o feminismo existente nos Verdes, por exemplo", continuou Silke Gebel.

Foi há um século que as mulheres tiveram o direito de voto na Alemanha O 8 de março foi assinalado pela primeira vez em 1975 pelas Nações Unidas, mas só dois anos depois, em 1977, é que a ONU reconheceu o 8 de março como Dia dos Direitos da Mulher e da Paz Mundial.