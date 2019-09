‘Bairro das Artes’ chega ao fim à 10ª edição

Esta quinta, 19, entre as 18h e as 22h, a iniciativa cultural Bairro das Artes despede-se de Lisboa. A programação gratuita e que tem como objetivo divulgar a arte pela cidade, sobretudo na zona entre o Rato e o Cais do Sodré, aproxima o público dos universos da pintura, escultura, fotografia, vídeo ou arquitetura.

Galerias, museus, livrarias e outras áreas dedicadas à arte recebem exposições (entre as quais,18 inaugurações), conversas com artistas, visitas guiadas, manifestações artísticas de rua e ainda uma feira de livros de arte com descontos especiais.





que puderam usufruir desta, de forma, recetiva a diversas expressões artísticas, explorando outros caminhos, trazendo cada vez mais públicos", refere a direção composta por Ana Matos e Cláudio Garrudo em comunicado, descrevendo o projeto cultural que se iniciou em 2010 sob a organização da associação Isto não é um Cachimbo.

Sobre o fim desta demanda, Claúdio Garrudo acrescenta que se tratou do "cumprimento da missão" a que se propuseram, desvendando que há projetos futuros a caminho.