Culturas Back to the 80’s com Lena d’Água Viajamos no tempo com Lena d’Água até à sua gloriosa década de 1980. A propósito da entrevista que deu para a edição de julho da Máxima e do lançamento do seu novo disco, 'Desalmadamente', propusemos à cantora um quizz para saber o que a tornou um ídolo e uma estrela pop daquela época.