As músicas do mundo regressam a Sines

O maior encontro multicultural de música acontece, há mais de 20 anos, no concelho de Sines. Iniciado como projecto para divulgar o Castelo de Sines, ligado ao navegador Vasco da Gama, o festival transcende as fronteiras da world music para revelar a programação mais diversificada do país, sempre em fantásticos cenários históricos e próximos de uma costa protegida. Os concertos dividem-se entre a aldeia de Porto Covo nos dias 18, 19 e 20 de julho, e a cidade de Sines, entre 21 e 27 de julho.

Além da paisagem, e do conjunto de iniciativas artísticas que ultrapassam a música, a fluidez dos espaços e a energia contagiante dos mais diversos grupos, tornam este festival num ponto de passagem obrigatória para todos os fãs de música e de partilha cultural.

Este ano estarão representados 31 países, em géneros musicais que vão do reggae jamaicano dos Inner Circle às vozes sul-africanas de Ladysmith Black Mambazo, da música do nordeste brasileiro de Chico César à marrabenta de Moçambique de António Marcos. O fenómeno da rumba flamenca estará representado em Sines pela formação Gipsy Kings by Diego Baliardo, que junta um guitarrista histórico do grupo a músicos da nova geração. A Malásia, a Coreia do Sul e Cabo Verde estarão representadas por vozes femininas enquanto o lado mais multicultural da capital portuguesa estará presente através de três exemplos do novo "som de Lisboa", que recupera a ligação africana: Dino D'Santiago, Branko e Batida apresenta: IKOQWE.

Os espetáculos no Castelo de Sines às 18h são de entrada livre assim como os concertos em Porto Covo, no palco da Avenida Vasco da Gama e no Largo Poeta Bocage

As entradas para os restantes espetáculos estão à venda em www.fmmsines.pt