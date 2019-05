As mulheres são mais felizes sem maridos e sem filhos

Felizes para sempre. É assim que muitas raparigas imaginam a sua vida, o que, muito influenciadas pelas normas sociais e alguns filmes da Disney, normalmente implica casar e ter filhos. Mas, felizmente, os paradigmas estão a mudar, defende Paul Dolan, professor na London School of Economics e Political Science.

O cientista comportamental diz que a ciência sustenta a ideia de que as mulheres solteiras e sem filhos são o subgrupo mais feliz da população e tendem a viver mais do que seus pares casados ??e com filhos. No seu mais recente livro Happy Ever After: Escaping The Myth of The Perfect Life, Paul Dolan cita o American Time Use Survey, que comparou os níveis de prazer e tristeza em indivíduos solteiros, casados, divorciados, separados e viúvos. O estudo revelou que a narrativa existente que sinaliza o casamento e os filhos como sinais de sucesso pode levar algumas mulheres solteiras a sentirem-se infelizes, mas não a maioria. Com base nos resultados da pesquisa, o autor defende que "o subgrupo mais saudável e feliz da população são mulheres que nunca se casaram ou tiveram filhos", disse Dolan em entrevista ao The Guardian.

Para o autor, os estudos mais recentes mostram que os marcadores tradicionais usados ??para medir o sucesso não se relacionam com a felicidade. "As pessoas casadas são mais felizes do que outros subgrupos da população, mas apenas quando o cônjuge está no mesmo ambiente do interrogatório." O especialista conclui que os homens provavelmente devem casar, mas as mulheres não.