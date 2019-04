As melhores imagens de Notre-Dame no cinema

Um dos mais icónicos símbolos históricos e culturais franceses, a Catedral de Notre-Dame, em Paris, faz parte do imaginário da Sétima Arte desde sempre. Enquanto o mundo recupera do incêndio que consumiu parcialmente o monumento Património da Humanidade, relembramos alguns dos filmes que homenagearam Notre-Dame.





O filme narra a história de Hugo, um órfão que vive dentro das paredes de uma estação de comboios em Paris, em 1931, que se envolve num mistério que envolve o pai e um robot. O filme ganhou cinco Óscares em 2012, incluindo o de Melhor Fotografia.



Noites de Paris (1961)

A história de dois músicos americanos de jazz, Ram e Eddie, interpretados por Paul Newman e Sidney Poitier, respectivamente, a viver em Paris. Um filme sobre música, mas também sobre o racismo americano característico da época.

Antes do Anoitecer (2004)

Nove anos após o primeiro filme e primeiro encontro, Celine (Julie Delpy) e Jesse (Ethan Hawke) encontram-se em Paris no lançamento do livro deste último. A obra, que ganhou vários prémios, foi filmada em apenas duas semanas.



Meia-Noite em Paris (2011)

Vencedor do Óscar de Melhor Argumento, a comédia romântica escrita e dirigida por Woody Allen é uma viagem por várias épocas com Owen Wilson, Marion Cotillard e Rachel McAdams. Paris é filmada como uma das personagens principais do filme.

Count Your Blessings (1959)

Drama da Metro-Goldwyn-Mayer com Deborah Kerr e Rossano Brazzi, baseado no romance da escritora Nancy Mitford de 1951, intitulado The Blessing.



O Corcunda de Notre-Dame (1996)

A animação da Disney segue a história de Quasimodo na Paris de 1482. A Catedral é representada em desenho e é palco de toda a história. Ganhou vários prémios e é um dos filmes mais emblemáticos da Disney.

Notre Dame de Paris (1956)

Antes da versão da Disney, a história de Quasimodo e da cigana Esmeralda foi filmada pela Paris Film Productions, com Gina Lollobrigida, Anthony Quinn e Alain Cuny.