As cores de Maria Mergulhão chegaram ao Algarve

A partir desta quinta, 5 de dezembro, Faro vai receber uma exposição da artista Maria Mergulhão, cujo trabalho abrange a pintura, mas também a performance e a poesia. Intitulada de Messages in a bottle, esta apresenta uma seleção de pinturas que exploram os clichés da música pop e mais particularmente frases que definam certos aspetos do conceito de feminilidade e sirvam de referência e inspiração para a emancipação sexual da mulher de hoje.

Sempre com uma conotação confessional, cada uma das suas pinturas toma grandes dimensões de cores gritantes, revelando palavras ou frases carregadas de emoção. A plasticidade destas peças resulta da associação a técnicas como o grafitti, em contraste com o uso de figuração, pintura abstrata e texto. Maria Mergulhão interroga-se também sobre o papel do plágio no mundo da arte. A exposição estará até 23 de fevereiro de 2020 no Museu Municipal de Faro.