As cidades mais caras do mundo

Na última semana, a consultora The Economist Intelligence Unit analisou dezenas de cidades em todo o mundo e escolheu aquelas com o custo de vida mais elevado, sendo o primeiro lugar atribuído com base nos custos elevados em categorias como habitação, saúde, ambiente, economia ou educação.

O trono pertence a Paris, Singapura e Hong Kong, que requerem um budget generoso. Uma das razões pelas quais Singapura mantém o seu ranking desde o ano passado deve-se ao facto de ser o lugar onde se gasta mais para comprar e conduzir um carro e onde os custos de transporte são 2,4 vezes maiores do que na Noruega, por exemplo.

Duas cidades americanas, Nova Iorque e Los Angeles, ficaram entre as dez primeiras devido ao fortalecimento do dólar ou a simples ida ao cabeleireiro que pode custar aproximadamente €200.

O ranking conta com quatro cidades europeias, duas delas na Suíça, país conhecido pelo custo de vida elevado.





Confira aqui a lista completa:

- Singapura, Paris, Hong Kong

- Zurique

- Genebra

- Osaka

- Seul

- Copenhaga

- Nova Iorque

- Tel Aviv

- Los Angeles