As cenas de cinema e televisão que as mulheres acham mais sexy

Estas são as cenas de eleição que mais tensão fazem acumular, seja em filmes, seja em séries. Pela sua intensidade, sensualidade e realidade com que transmitem sentimentos e emoções ao espetador mais atento. As mulheres, com a sua excecional memória visual não esquecem e guardam-nas bem estimadas na memória, para relembrar, sempre que a oportunidade surja. Veja a lista.

1.(2007)A cena de sexo na biblioteca, que marca o início de todos os males para os protagonistas. Como não esquecer Keira Knighley envolvida naquele fabuloso vestido verde esmeralda?2.(2005)Por falar em Keira Knighley, lembra-se da declaração de Mr. Darcy a Elizabeth Bennet, em que este finalmente lhe revela os seus sentimentos? Uma das cenas mais aguardadas do filme e que não teria o mesmo impacto se os protagonistas não estivessem completamente encharcados.3.(2004) Rachel McAdms protagonizam uma das histórias de amor que mais faz suspirar corações. Destaque especial para a cena à chuva em que os dois se beijam, num reencontro muito esperado. "It wasn’t over, it still isn’t over", lembra-se?4. Dirty Dancing (1987)Embora o filme seja dos anos 80, a química entre Johnny e Baby ainda prevalece nos dias de hoje.5.(2008)É uma série que aparece muitas vezes relacionada a cenas intempestivas. Recorda-se de quando Sookie e Bill se reencontram após algum tempo longe um do outro e se envolvem arduamente?

6. As Cinquenta Sombras de Grey (2015)

Inspirado no best–seller erótico da autora britânica E. L. James, foi um dos filmes mais aguardado de 2015. Tal como o livro, o filme está repleto de cenas que podem fazer arrancar os mais longos suspiros.

7.Titanic (1997)

Um clássico dos anos 90 que bateu recordes de bilheteira. A história de amor entre Jack e Rose foi das mais românticas do século passado. Tal como a famosa cena em que os vidros ficam embaciados dentro do carro em que os dois se envolvem?

8. Call Me by Your Name (2017)

Este amor romântico numa Itália campestre dos anos 80 tornou-se inesquecível há dois anos atrás. Trata-se de um tórrido verão, aquele em que o adolescente Elio conhece americano Oliver. É uma ode ao primeiro amor e à descoberta da sexualidade.

9. A Guerra dos Tronos (2011)

Haveria bastantes cenas arrojadas que poderíamos destacar numa das séries mais vistas de sempre. Assim, relembramos o momento em que Daenerys (Emilia Clarke) e Jon Snow (Kit Harington) se envolvem pela primeira vez, na 7ª temporada da série.

10. Homem Aranha (2002)

Dificilmente haverá beijo mais original do que quele protagonizado por Tobey Maguire e Kirsten Dunst. Mais uma vez, uma cena à chuva e, neste caso, com o protagonista de cabeça para baixo.



Fotografias IMDb