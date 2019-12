As Bond girls através da história

O 25º filme da saga James Bond, 007: Sem Tempo Para Morrer estreia a 8 de abril de 2020. Daniel Craig regressa como o agente secreto 007 e estará acompanhado no grande ecrã por Ana de Armas e Lashana Lynch, esta última será a primeira mulher num papel de agente, como uma nova Bond. Léa Seydoux também retorna como Madeleine Swann.

Enquanto aguardamos ansiosamente pelas aventuras do agente do Serviço Secreto Britânico, recordamos na fotogaleria as mulheres que brilharam ao lado do 007 ao longo dos anos.