As apresentações musicais dos Óscares 2020

Janelle Monáe abriu a 92ª cerimónia dos prémios da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas em Hollywood dando um tom animado à noite, acompanhada de dançarinos, jogos de luz e pirotecnia. O número de abertura contou com a participação de Billy Porter. A artista fez questão de ressaltar o quanto se sentia orgulhosa de ser uma mulher negra e homossexual e estar no palco da premiação.

A seguir, Idina Menzel interpretou Into the Unknown, música original da banda sonora do filme de animação Frozen 2 - O Reino do Gelo. A cantora que é a voz original de Elsa apresentou-se com dobradoras da personagem ao redor do mundo, nomeadamente Maria Lucia Heilberg Rosenberg (Dinamarca), Willemijin Verkaik (Alemanha), Takako Matsu (Japão), Carmen Garcia Saenz (América Latina), Lisa Stokke (Noruega), Kasia Laska (Polónia), Anna Buturlina (Rússia), Gisela Lladó Cánovas (Espanha) e Gam Wichayanee (Tailândia).

A atriz Chrissy Metz cantou I’m Standing With You, música do filme Um Ato de Fé e, em seguida, o público foi surpreendido pela apresentação não listada de Eminem com Lose Yourself, banda sonora do filme 8 Mile (2002). Randy Newman não desapontou ao tocar o piano e cantar I Can't Let You Throw Yourself Away, música original do filme Toy Story 4 e Cynthia Erivo fez uma apresentação intensa de Stand Up, do filme Harriet.

Para fechar a noite, Elton John, o grande vencedor da categoria Canção Original da noite de premiação, com (I’m Gonna) Love Me Again, do filme Rocketman apresentou-se e, em seguida, Billie Eilish emocionou ao interpretar Yesterday, composição de Paul McCartney cantada por The Beatles, enquanto no telão estava a passar a homenagem que a Academia faz todos os anos aos que nos deixaram em 2019 e 2020.