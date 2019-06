As amantes mais poderosas da realeza e da política

Para algumas das figuras mais importantes da história, era comum ter uma, duas ou várias amantes, com quem mantinham relações de maior ou menor poder e intimidade. Outras personalidades ao longo do tempo envolveram-se em casos extra conjugais, por amor ou entretenimento, de Camilla Parker e Príncipe Carlos a Marlyn Monroe e John F. Kennedy

No entanto, foram várias as amantes que conseguiram desempenhar um papel além do divertimento e chegaram a ocupar lugares como conselheiras e estrategistas, garantindo um poder político próprio e tornando-se capazes de influenciar opiniões. Fomos perceber como.

Lola Montez

Nascida na Irlanda, Lola Montez era um pseudónimo para Eliza Rosanna Gilbert. Foi bailarina exótica e cortesã, tornando-se amante de Luís I da Baviera, que lhe concedeu o título de Condessa de Landsfeld. A influência que exercia sobre o monarca do séc. XIX tornou-a muito impopular na época. Tinha uma personalidade rebelde e extremamente liberal, o que a tornava difícil de compreender.

Madame de Pompadour

A amante mais conhecida do rei Luís XV de França. Jeanne-Antoinette Poisson – como verdadeiramente se chamava, detinha uma grande influência em toda a corte, inclusive ministrava aulas de arte para os súbditos e o próprio rei. Pompadour era uma mulher inteligente e bastante ambiciosa, tornou-se muito poderosa durante o reinado, tendo influências no governo de Paris e também na política externa.

Katharina Schratt

A atriz Katharina Schratt, foi amante do imperador Francisco José da Áustria e uma das mulheres mais poderosas de sua época, tendo ficado conhecida como "a imperatriz sem coroa". Dizia-se que a mulher do imperador, a imperatriz Isabel, sabia da relação dos dois e aprovava, tornando-se inclusive amiga da amante do seu marido. O imperador morreu em novembro de 1916 e deixou uma vida generosa para a sua amante, incluindo duas mansões.

John Brown

Após a morte do príncipe Albert em 1861, a Rainha Vitória (1819-1901) que sofreu imensamente com a perda, assumiu o caso com um criado escocês chamado John Brown. O romance era bastante discreto, mas de conhecimento dos mais próximos. A rainha terá até sido enterrada com uma fotografia e fios de cabelos de John, que já havia morrido em 1883. O filme Mrs. Brown (1997), de John Madden, conta um pouco dessa história real.

Ana Bolena

Uma das amantes mais famosas de todos os tempos, Ana Bolena conseguiu o que tanto queria: tornar-se rainha. O rei Enrique VIII de Inglaterra era casado com Catarina de Aragão que não conseguia dar-lhe um filho homem. Em contraponto, Ana já era amante do rei há seis anos quando ficou grávida, forçando um casamento o rei. Desafiando a Igreja Católica, Enrique VIII e Ana Bolena casaram-se em segredo e sem a bênção do papa, fundando assim uma nova religião, a Igreja Anglicana. Ana foi acusada de adultério, incesto e conspiração, tendo sido decapitada a 19 de maio de 1536.

Eva Braun

Um relacionamento envolto em segredos, sigilos e mentiras. Era assim o caso de Eva Braun com Adolf Hitler. Conheceram-se quando Eva ainda tinha 17 anos, era ele casado com uma de suas sobrinhas. Eva permaneceu ao lado do ditador até seus últimos dias, estando presente nas reuniões e decisões durante a Segunda Guerra Mundial. Casaram-se antes de se suicidarem em 30 de abril de 1945 como aponta o jornal Der Spiegel.

Monica Lewinsky

Quando ingressou na Casa Branca como estagiária, nos anos 90, Monica Lewinsky não pensou que viveria uma relação mais que cordial e profissional com o Presidente. Áudios divulgados pela colega Linda Trip revelaram segredos íntimos e trocas de conselhos entre os amantes em mais de 20 horas de registos. O seu affair com Bill Clinton quase levou Clinton ao impeachment, não fosse pela própria primeira dama, Hillary Clinton, pedir ao Senado que poupasse o seu marido. Lewinsky tornou-se ativista e colaboradora da revista Vanity Fair.

Carla Bruni

A atriz, cantora e modelo é considerada uma mulher de grandes romances. Atualmente casada com o ex-Presidente francês Nicolas Sarkozy, que sempre auxiliou em questões governamentais em França até o fim do seu mandato, em 2012, Bruni tornou-se amante de Sarkozy antes deste oficializar o divórcio da sua segunda mulher, como explica o The Guardian. Antes disso, a ex-modelo teve casos com diversas personalidades.