Artistas mulheres em destaque no Gulbenkian

Mulheres na arte. Este é o foco da mais recente iniciativa do Museu Calouste Gulbenkian. As mulheres na Coleção Moderna. De Sonia Delaunay a Ângela Ferreira 1916-2018 é um percurso que se centra nas pinturas, desenhos, ilustrações, têxteis, fotografias, vídeos, esculturas e instalações, organizadas de forma cronológica, de 1916 a 2018, e todas assinadas por mulheres.

Com curadoria de Patrícia Rosas, incluem grandes nomes das artes como Ângela Ferreira, Grada Kilomba, Mily Possoz, Ofélia Marques, Paula Rego, Clara Menéres, Ana Hatherly e Maria Antónia, esta com uma sala inteira dedicada aos seus desenhos e bordados.

A mostra, que assinala também a comemoração aos 50 anos da permissão do voto feminino divide-se em quatro períodos históricos, iniciando com a Primeira República, seguida pelo Estado Novo, o Pós-1974 e finalizando com o Pós-2000, cada um reunindo artistas relevantes da época.

A ideia é oferecer uma nova perspetiva da Coelção Moderna, em que o papel das obras de artistas mulheres é cada vez mais importante e propondo, assim, encontros diversos com as temáticas da autorrepresentação, representação da mulher e das crianças ou o corpo.