Arte e ecologia juntas por uma Mouraria mais consciente

Ao longo de um ano, a Zero Waste Lab, associação sem fins lucrativos com a missão de um futuro sem lixo, tem organizado diversas atividades segundo a premissa Lixo Zero. Agora vai intervir num dos bairros mais antigos e característicos da capital portuguesa, a Mouraria, de uma forma muito original.

Os moradores daquela zona foram abordados das mais diversas formas – intervenções, fóruns, ações de sensibilização, discussão comunitária – no sentido de uma responsabilidade partilhada na proteção dos recursos naturais de um planeta que é de todos nós.

Agora, surge o RE-VOLTA, uma obra de arte que inaugurará na quinta-feira, dia 19 de setembro, pelas 18h na Rua da Mouraria, junto à Capela de Nossa Senhora da Saúde. Desenvolvida pela designer Madalena Martins e pelo ilustrador Nuno Saraiva, trata-se de uma escultura de cerca de 4 metros de altura, construída com materiais descartáveis provenientes de várias fontes, incluindo doações.

Os criadores da peça revelam em comunicado que "este é o plástico que ao longo de vários anos temos despejado no mar. Doente e enjoado de o receber, o peixe faz uma viagem pelos esgotos da cidade, devolvendo tanto deste nosso lixo num vómito revoltado!". Pretende-se pois a difusão da ideia de que uma vida descartável prejudica, fortemente a vida na terra, incluindo os seus recursos naturais, como é o caso da água. A proteção dos ecossistemas e da biodiversidade natural está assim na agenda deste movimento e simboliza-se sob a forma de arte.

O Lixo Zero Mouraria contou com o apoio de parceiros, voluntários, participantes e, claro, a comunidade local, num movimento em tudo sistémico. Foi financiado pela Câmara Municipal de Lisboa e dinamizado pela Zero Waste Lab. No total foram realizadas 30 ações, com 700 participantes e um total de 199300 beatas recolhidas, pelo que os números espelham o sucesso do projeto.