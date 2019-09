Apenas uma mulher na lista dos 100 líderes mais inovadores da Forbes

A revista Forbes publica anualmente os seus conhecidos rankings em várias áreas e o último, a lista dos 100 líderes mais inovadores, acaba de ser divulgado. Jeff Bezos, fundador da Amazon, e Elon Musk, criador da Tesla Motors, dividem o primeiro lugar. Outros nomes figuram na seleção, como Mark Zuckerberg do Facebook e Tim Cook da Apple. Seguem-se 99 nomes de homens e (finalmente) encontrámos uma mulher.

Barbara Rentler, CEO da cadeia de armazéns norte-americana Ross, figura na 75.ª posição. E não há sequer uma fotografia no seu perfil. A lista foi feita por dois professores da área das finanças e um consultor, todos homens, usando critérios como reputação nos media, conexões sociais e criação de intangíveis. A advogada Valerie Jarret, ex-assessora principal do presidente dos Estados Unidos Barack Obama, entre 2009 e 2017, recorreu ao Twitter para expressar a sua indignação. "Vamos lá, Forbes. Se a sua metodologia resultou em apenas uma mulher em 100 líderes mais inovadores, obviamente deveria ter desafiado e não publicado", escreveu.

A executiva norte-americana Katie Jacobs Stanton, CMO da Color Genomics, ex- vice-presidente de media global no Twitter e atual membro do Conselho de Administração da Vivendi e da Time, também usou o Twitter para partilhar as suas sugestões de mulheres que poderiam estar na lista.

Perante as reações, o diretor de conteúdos da Forbes Media, Randall Lane, publicou uma resposta. "Dando seguimento aos nossos erros na lista de inovadores em baixo, pedi à Caroline Howard [diretora editorial de operações da Forbes] para liderar uma grupo de trabalho que encontre formas sobre como garantiremos que as nossas listas e projetos serão projetados de maneira justa. Nós estragámos tudo. Agora, estamos a fazer o que os jornalistas fazem: descobrir como isto aconteceu e aprender".

A única representante

Foi em 1986 que Barbara Rentler começou a trabalhar na Ross, primeiro em posições de merchandising. Depois de 16 anos na empresa, foi nomeada vice-presidente sénior e mais tarde diretora de merchandise da empresa, em 2004. Cinco anos depois, conquistou a posição de presidente e CMO. Em 2014, Michael Balmuth, CEO da Ross, reformou-se e Barbara tornou-se oficialmente a 25.ª CEO da empresa, a 1 de junho de 2014, mantendo a sua posição de presidente.