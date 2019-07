Angelina Jolie, Natalie Portman e Scarlet Johansson vão salvar o mundo

Angelina Jolie, Natalie Portman, Scarlett Johansson, Mahershala Ali e Tessa Thompson – apenas para nomear alguns. Até poderia ser a passadeira vermelha dos Óscares, mas foi a convocatória da Marvel para a Comic-Com em San Diego, na Califórnia. O evento que permite aos fãs de comics conhecer os ilustradores e argumentistas dos seus filmes e séries favoritos transformou-se num palco repleto de estrelas de Hollywood.

O presidente da Marvel Studios, Kevin Feige, anunciou oficialmente a programação dos filmes para os próximos dois anos e adiantou novas informações sobre as novas séries da Marvel Studios que estão a ser criadas exclusivamente para o Disney+, o novo serviço de streaming da Disney, que será lançado nos Estados Unidos da América a 12 de novembro.

Entre as 12 novidades, destaca-se o próximo filme Thor: Love and Thunder, que terá Natalie Portman como a primeira mulher Thor. A atriz interpreta Jane Foster, que se tornará na Deusa do Trovão. Tessa Thompson também fará parte da longa-metragem. Angelina Jolie junta-se ao elenco de Eternals, que será realizado pela cineasta chinesa Chloé Zhao. Também com uma realizadora mulher será o filme Black Widow, filmado por Cate Shortland e com Scarlett Johansson como protagonista.

A Marvel sabe bem o que faz. O filme Capitão Marvel com Brie Larson a dar vida à personagem principal teve este ano mais lucro do que qualquer outro filme do mesmo género feito até hoje. Vale a pena lembrar que já em 2017 Gal Gadot foi a atriz mais rentável do ano nas bilheteiras de cinema, segundo a revista Forbes, provando que está mais do que na hora de acabar com as desigualdades de género em Hollywood e o Universo Cinematográfico Marvel está um passo à frente.

As novidades não param por aí. Capitão Marvel 2 e Black Panther 2 estão em pré-produção. E o premiado ator Mahershala Ali , vencedor de dois Óscares para Melhor Ator Secundário, o primeiro por Moonlight (2016) e o segundo por Green Book – Um Guia Para a Vida (2018), juntar-se-á à Marvel com Blade, ainda sem previsão de estreia.