Zita Seabra: O fim do chefe de família e dos filhos ilegítimos

"São dias inesquecíveis. Subitamente, naqueles primeiros meses do parlamento democraticamente eleito pelos portugueses, em 1977, era necessário dar cumprimento à norma constitucional que consagrava a igualdade das mulheres e dos homens. Acabar com toda uma herança da ditadura que nos discriminava e diminuía na lei, na sociedade e na família. Tínhamos ganho o direito de voto em plena igualdade e foi preciso, numa notável cooperação de todos os partidos do Parlamento, alterar todas as leis e códigos. De todo esse trabalho, que tanto me marcou, sublinharei dois factos que contribuíram decisivamente para obter a plena igualdade: o fim do chefe de família e o fim dos filhos ilegítimos. Foi em 1977 com a alteração do Código Civil que acabou o chefe de família e se consagrou o dever de cooperação e a igualdade de direitos na família.

A mulher era obrigada a ter a residência do marido e necessitava da sua autorização para exercer certas profissões, até aos anos 60, e o marido podia requerer o fim do contrato de trabalho da mulher. Só nesse ano foi reconhecida a igualdade da responsabilidade na educação dos filhos e se consagrou o direito da viúva à casa de família. E o seu direito de ser ouvida em tudo o que dizia respeito aos interesses dos filhos. Outra enorme mudança foi o fim dos filhos ilegítimos. Filhos unicamente reconhecidos pelas mães casadas ou solteiras com a possibilidade de indicarem no registo do filho o presumível pai e elas simplesmente mães. O impedimento legal da discriminação da mulher e a consagração da igualdade de direitos não significou de imediato a mudança de mentalidades. Mas foi um passo gigante nesse caminho.

Por mim, recordo com muito orgulho ter feito parte desse fascinante trabalho coordenado pela professora de Direito [Isabel] Magalhães Colaço com a participação de notáveis mulheres deputadas de todos os partidos no Parlamento que, independentemente das divergências ideológicas e políticas, se uniram nessa tarefa. Bons tempos!"

Zita Seabra, editora



A sorte de se ter vivido o 25 de Abril



"Onde estava no 25 de Abril? Lá! Às 7, o aviso: Está na rua! Eu ainda fui ao emprego que arranjara ao ser suspensa da Faculdade (‘subversiva’...), mas mandaram todos para casa. ‘Abaixo o Fascismo! Abaixo a guerra colonial!’ Do Cineclube Universitário saímos uns 50 para o Largo do Carmo. Depois dos chaimites com Marcello e Thomaz, subimos à PIDE-DGS. A multidão enchia a rua e gritava: ‘Assassinos!’ Eles ripostaram com as G3. Esgueirei-me entre as rajadas para um vão de escada, apanhando com gente em cima, de roldão. Pareceu uma eternidade até que deu para eu poder correr para a Brasileira. A Caxias, libertar os presos! Passava da meia-noite, no pinhal escuro vultos avançavam: o Tó Luís ainda conta como, do breu, lhe saltei ao pescoço... Ano após ano, revejo os Capitães de Abril, da Maria de Medeiros. Impossível esquecer a Cinemateca de Jacarta a abarrotar de indonésios que naquele 25 de Abril de 2002 aplaudiam e gritavam: ‘Maia! Maia! Maia!’ E a Joana sempre a dizer: ‘Oh, Mãe! Que sorte vocês terem vivido o 25 de Abril!’ Foi sorte incrível! E vivermos no Portugal livre que Abril nos abriu. Persistem injustiças e a corrupção tudo corrói, destilação neoliberal em ecossistema global. Um combate a travar com a determinação dos soldados de Abril: é Abril, por outros meios. 25 de Abril sempre!"

Ana Gomes, comentadora política