Alexandria Ocasio-Cortez diz a Katie Bouman para defender o seu lugar na história

Katie Bouman é a mulher por detrás da incrível imagem de um buraco negro, partilhada com o mundo na última quarta-feira, 10. Com apenas 29 anos, Bouman conseguiu criar um algoritmo que lê toda a informação necessária para a construção da imagem.

Esta é a primeira vez que se consegue ver um buraco negro. Para construir esta imagem, foi necessário criar uma rede global de oito telescópios capaz de processar toda a informação do buraco negro, que mede cerca de três milhões de vezes mais do que a Terra.

Alexandria Ocasio-Cortez, a mais recente congressista do distrito 14 de Nova Iorque, deu os parabéns aBaumon no Twitter:





Take your rightful seat in history, Dr. Bouman!



Congratulations and thank you for your enormous contribution to the advancements of science and mankind.



Here’s to #WomenInSTEM!

