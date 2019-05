“Ainda vivemos num mundo de Cacos e Magdas.” Entrevista com Miguel Falabella e Marisa Orth

Sai de Baixo: O Filme traz de volta a família brasileira mais confusa de sempre. Miguel Falabella, Tom Cavalcante, Marisa Orth, Aracy Balabanian e Luis Gustavo estão de regresso para os papéis inesquecíveis de Caco, Ribamar, Magda, Cassandra e Vavá. A novidade no elenco é Cacau Protásio, com o papel de Cibalena, uma manicura casada com o porteiro nordestino.

Realizado por Cris D'Amato, o filme baseia-se na popular série da televisão brasileira que conquistou o público nas noites de domingo na TV Globo. O enredo começa com Vavá, que se envolveu numa falcatrua e está preso. Caco e Magda têm como missão transportarem duas malas com diamantes, missão que não recusam para se livrarem da situação de falência. Para divulgar esta nova história desastrada, à qual o grupo já nos habituou, Miguel Falabella e Marisa Orth vieram à Lisboa. A Máxima esteve com eles para falar sobre o filme, cultura, educação e muito mais. Veja no vídeo.