Advogada anticorrupção foi eleita presidente da Eslováquia

De principiante na política a presidente do seu País, Zuzana Caputova é uma advogada especializada em direito ambiental e a primeira mulher a desempenhar o cargo na Eslováquia, superando a oposição nas eleições com 58% dos votos. Na corrida presidencial, Zuzana foi a única candidata a defender o direito ao aborto, assim como ao casamento e a adoção para casais do mesmo sexo.





Numa Eslováquia, aos 45 anos, a advogada luta contra a corrupção e dá a cara pelas questões sociais que necessitem de resolução no País. Esta não é a primeira vez que Zuzana incentiva mudanças – durante catorze anos, lutou para bloquear a instalação de um depósito de lixo na cidade de Pezinok e, quando finalmente viu o seu objetivo cumprido, foicom a anulação da licença de construção do aterro pelo. O caso teve um grandeinternacional e levou o Tribunal de Justiça Europeu a estabelecer novasde planeamento urbano que afetem o meio ambiente Em 2016, Zuzana recebeu o prestigioso, considerado o "" dos defensores do meio ambiente.