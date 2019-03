A última temporada de Game of Thrones já tem trailer oficial

A última temporada de Game of Thrones estreia a 14 de abril e o canal HBO disponibilizou um trailer que revela um pouco do que podemos esperar do embate final entre os mortos e os vivos. Além do trailer, também foi ainda criado um emoji que aparecerá cada vez que os fãs fizerem um tweet na rede social Twitter com as hashgtags #GoTS8 ou #ForTheThrone enquanto vêm um episódio. A boa notícia é que, agora que a HBO chegou a Portugal, vai poder ver todos os episódios na plataforma.





Veja em baixo oda derradeira temporada de GoT.