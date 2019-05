A tumultuosa relação de Elton John e John Reid

Conheceram-se nos anos 70, tinha Elton John vinte e poucos anos, mas John Reid, o seu futuro manager e namorado não reparou imediatamente no cantor. Apresentados numa festa de Natal, como contou Reid em 1998 ao Scottish Daily Record, Elton tinha já lançado um álbum chamado Empty Sky, que passara despercebido. Reid não se apercebeu do potencial do jovem cantor, mas tornou-se no seu manager ao longo das duas décadas seguintes.

O namoro entre os dois passou de profissional e pessoal. Elton e Reid namoraram durante cinco anos, vivendo juntos em Londres numa relação que, segundo relatos de ambos, teve todos os altos e baixos próprios de um primeiro amor. Em comum, para além da música, tinha o álcool, vício no qual se entreajudaram mesmo depois do fim da relação.

"O Elton incentivou-me a ir a um especialista maravilhoso, depois de ter feito reabilitação em 1990 e quando eu saí, ajudou-me a recuperar", declarou Reid ao jornal britânico Daily Mail.

A relação entre Elton John e John Reid, que também foi manager dos Queen, é uma das histórias para descobrir em Rocketman com Taron Egerton e Richard Madden nos respetivos papeis.