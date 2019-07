A Moda vista de costas (e em exposição)

Na história da Arte, a escultura nasceu como relevo e foi-se desenvolvendo até chegar a peças em três dimensões que podem ser apreciadas de qualquer ângulo e não apenas de frente. Séculos mais tarde, a moda reescreveu essas regras e acrescentou alguns dos seus ingredientes-chave: mistério, sedução, ironia. Porque se as primeiras impressões são captadas de frente, há certamente mensagens que se escondem nas costas. Apesar de estas serem, aparentemente, uma parte do corpo com menos visibilidade e acesso, a moda dá-lhes não só a mesma importância que às outras partes do corpo, como até chega a fazer delas protagonistas. A exposição Back Side – Dos à la Mode explora esta relação da moda com as costas (as nossas e as dos outros), numa altura em que a sociedade vive obcecada com rostos. Das caudas dos vestidos de noite, passando por padrões, mensagens, rendas e bordados, às práticas mochilas ou à simples revelação da pele nua, e ainda excertos de filmes e fotografias, estão reunidas nesta mostra mais de 100 peças do século XVIII ao presente, selecionadas da coleção do Palais Galliera. Mas embora esta seja uma exposição deste museu de moda parisiense, uma vez que o espaço se encontra fechado, ela tem lugar no Museu Bourdelle, onde as peças de moda expostas dialogam com as esculturas anatómicas de Antoine Bourdelle. De 5 de julho a 17 de novembro, em Paris.