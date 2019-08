A ‘Máxima’ está nomeada para os prémios Meios & Publicidade 2019

A Máxima celebrou, o ano passado, 30 anos desde a sua fundação. A revista feminina, que pertence ao grupo Cofina, cobre temas da moda à cultura, sem deixar de lado as grandes entrevistas nacionais e internacionais nem os grandes temas de investigação. Para além da revista, o título conta ainda com o site que em janeiro deste ano bateu o maior recorde de visitas de sempre.

Os prémios Meios e Publicidade têm já um longo percurso de reconhecimento dos melhores entre os melhores na área da comunicação. No total, a lista de finalistas conta com 106 empresas, agências, media e personalidades que se encontram distribuídos por 31 categorias diferentes. O período de análise de possíveis candidatos decorreu entre agosto do ano passado e julho deste ano, sendo que a cerimónia de entrega de prémios se realiza a 3 de outubro, na Altice Arena, em Lisboa.