A Make-A-Wish celebra 40 anos com desafios solidários

Por causa dos tempos difíceis que atravessamos, em Portugal e no mundo, a realização dos desejos de milhares de crianças também ficou temporariamente suspensa. Assim, a Make-A-Wish® lançou no seu Instagram uma série de desafios numa campanha que dura até 29 de abril. A organização solidária apela a todos os portugueses que se encontram em casa a levar uma mensagem de esperança às crianças que aguardam a realização do seu desejo.

Os desafios acontecem todos os dias, despertando as famílias com um conjunto de atividades e incentivos para que estas, mais do que nunca, estejam unidas. Os desafios terminam a 29 de abril com a celebração internacional dos 40 anos desde a realização do 1º desejo no mundo da Make-A-Wish®

Além desta comemoração, a campanha visa também alertar para o impacto da realização de desejos e como estes contribuem positivamente para o quadro clínico de recuperação destas crianças.

"A realização de desejos é capaz de dar às crianças força para que consigam combater o estado de fragilidade em que se encontram. Para além disso, é capaz de aumentar a esperança, encorajando-as a acreditar que tudo é possível. Para nós, a Make-A-Wish® Portugal, é muito recompensador sempre que um desejo é realizado!", resume a diretora da Make-A-Wish® Portugal, Marina Carreira, em comunicado.

A Make-A-Wish® é uma organização com 13 anos, reconhecida oficialmente pela Organização das Nações Unidas (ONU), focada na realização de desejos de crianças com doenças graves, progressivas, malignas e/ou degenerativas. Está presente em 50 países, inclusive Portugal.

Para saber mais informações consulte: https://www.instagram.com/makeawishportugal/