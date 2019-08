A maior obra de arte pública do mundo está na Bélgica e será inaugurada até outubro

O ambicioso e ousado projeto pertence à autoria do francês Bernar Venet. O Arco Maior, originalmente L’Arc Majeur, é uma escultura em arte de proporções imensas. Para ter uma ideia, o arco de aço pesa 250 toneladas e tem 60 metros de altura. É quase o dobro da altura do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro (30 m), mas ainda assim, mais baixo que o Santuário do Cristo Rei, em Portugal (110 m). Segundo o jornal The Guardian, a peça de arte encontra-se na Bélgica e será instalada na estrada E411, que faz a ligação entre a Bélgica e o Luxemburgo.

A obra é composta por duas partes de um arco curvado em aço que não chegam a completar um arco inteiro. A obra será colocada na autoestrada, aparecendo, de cada um dos lados desta, podendo os carros passar "por baixo" da escultura, como se a mesma saísse do solo. Bernar Venet confessou ao The Guardian que existem monumentos históricos mais altos no mundo, mas que este, com um propósito puramente artístico, é o maior do seu tipo. "Não há nada assim em qualquer parte do mundo", revelou, acrescentando que esta "é capaz de se ver a 3 km de distância".

A obra é o resultado de um projeto que se iniciou em, de um pedido especial do ex-ministro da Cultura francês, a Bernar Venet. A instalação artística, que sofreu algumas reviravoltas, deverá ser inaugurada, finalmente, até outubro deste ano e estima-se que tenha custado cerca de