A incrível reação de Kit Harington ao ler pela primeira vez o final de 'A Guerra dos Tronos’

O documentário acompanha os bastidores das gravações da oitava e última temporada e este foi um dos momentos que mais chamou a atenção de quem já viu. A reação de Kit Harington, que interpreta Jon Snow, no momento em que lê pela primeira vez o que a sua personagem faz neste grande e polémico final.

Emilia Clarke, que é Daenerys Targarye, e Sophie Turner, Sansa Stark, também surgem no plano. Foram momentos de risadas nervosas e emoção, como mostra o vídeo publicado por vários utilizadores no Twitter.

Kit and Emilia’s reaction at the last table read #GameOfThrones #TheLastWatch pic.twitter.com/nGBHuHNrnf