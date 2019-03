A HBO escondeu seis Iron Thrones pelo mundo

São autênticas réplicas do Iron Throne e foram colocados em lugares estratégicos pela HBO: o canal de televisão lançou um desafio aos fãs e pediu-lhes que descobrissem as localizações. Através de vídeos de 360 graus publicados no canal de Youtube da série, podemos ver que cinco já foram descobertos e partilhados no Instagram com a hashtag #ForTheThrone.

O mais recente, Throne of Valyria, foi encontrado na Praia das Fontes, no Brasil. Também foi encontrado o Throne of Joy em Atienza, Espanha; Throne of the Forest, em Puzzlewood, Reino Unido; Throne of the North em Björklidenvägen, Suécia e o Throne of Ice em Tumbler Ridge, no Canadá.

Está por descobrir o último trono cujo nome ainda não foi revelado e os fãs têm apenas seis dias para o fazer - antes da estreia da oitava temporada da série.