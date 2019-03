A exposição de Joana Vasconcelos no Guggenheim de Bilbao é uma das mais visitadas do mundo

A exposição de Joana Vasconcelos I’m Your Mirror é a 13ª mais vista de 2018 segundo o The Art Newspaper. Todos os anos a publicação compila uma lista das mostras mais visitadas do mundo.

Os dois primeiros lugares pertencem ao The Metropolitan Museum of Art (MET). O ouro pertence à exposição Heavenly Bodies, sobre moda e arte medieval, que chegou às mais de 10 mil visitas diárias, e em segundo lugar está a exposição Michelangelo: Divine Draftsman and Designer, com quase 8 mil visitas diárias. O MET não ocupava esta posição desde 1990. A exibição Do Ho Suh: Almost Home, em exposição no Smithsonian, levou o bronze, com 7, 853 mil visitas por dia.

Mais abaixo na lista, está a exposição de Joana Vasconcelos, que esteve patente no Guggenheim de 29 de junho a 11 de novembro do ano passado, e que atraiu 5, 561 mil visitas diárias num total de 649 mil. Das quatro exposições que passaram pelo museu de Bilbao em 2018 – Chagall: the Breakthrough Years, Javier Téllez: Shadow Play e Art and China after 1989: Theatre of the World, a da artista portuguesa foi a mais visitada.

O Museu de Xangai lidera a lista com 5 nomeações, no entanto o Museu do Louvre, em Paris, foi o mais popular do mundo, chegando aos dez milhões e 200 mil visitantes.

I’m Your Mirror conta com trinta obras realizadas entre 1997 e hoje, da artista portuguesa, com peças inéditas, como Egeria, que esteve exposta no átrio principal do museu, e alguns clássicos de Vasconcelos como Cama Valium e Burka.