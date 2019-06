Elogio da performance

É num loft no Soho de Nova Iorque que Joan Jonas tem vivido e tem trabalhado desde o início da década de 1970. A nova-iorquina, nascida em 1936, considerada uma artista multimédia e pioneira da videoarte e da performance, tornou-se uma referência nestas áreas, que começou a explorar há mais de cinco décadas. A exposição Joan Jonas viajou da galeria Tate Modern, em Londres, para o Porto e está patente no Museu Serralves, entre 5 de junho e 29 de julho É a exposição mais completa da obra da artista organizada na Europa e conta com trabalhos do final da década de 1960, instalações mais recentes e a recriação de performances históricas.

Joan Jonas

Onde? Museu Serralves, Porto

Quando? De 25 de maio a 1 de setembro

Génio ou vândalo?

Artista mistério e ícone da Street Art, de Banksy pouco ou nada se conhece, além da sua obra. De pinturas carregadas de ironia e de simbolismo em paredes de rua até às salas de leiloeiras ou de museus, a obra de Banksy transcendeu a simples curiosidade e tem o seu lugar na história da arte contemporânea. A Cordoaria Nacional recebe, entre 14 de junho e 27 de outubro, a primeira exposição deste artista, em Portugal: Banksy: Genius or Vandal. A mostra começa com uma instalação audiovisual criada para a exposição que é como uma introdução ao artista e às suas criações e seguem-se mais de 70 obras originais, como esculturas, instalações, vídeos e fotografias cedidas por colecionadores privados.

Banksy: Genius or Vandal

Onde? Cordoaria Nacional, Lisboa

Quando? De 14 de junho a 27 de outubro





Artista e musa

O Centre Georges Pompidou exibe, entre 5 de junho e 29 de julho, a maior retrospetiva dedicada a Dora Maar (1907-1997), em França. A exposição com o nome da artista procura mostrar ao público um vasta obra em nome próprio, muito além de ter sido musa e quarta mulher de Picasso (tendo acompanhado o processo de criação da obra-prima Guernica). Cerca de 500 obras e documentos de 90 proveniências diferentes passam em revista a carreira e vida desta intelectual francesa, de nome original Henriette Théodora Markovitch, que foi fotógrafa surrealista, pintora e artista feminina destacada da sua geração.

Dora Maar

Onde? Centre Georges Pompidou, Paris

Quando? De 5 de junho a 29 de julho





Modelos

No Museu D’Orsay, em Paris, a exposição Black models: From Géricault to Matisse está aberta ao público de 26 de março a 21 de julho e promete uma lição combinada de arte, história, sociologia e política. Esta mostra conta a história das figuras negras nas artes visuais (e as respetivas questões estéticas, políticas, sociais e raciais) desde a abolição da escravatura, em França, até hoje. Esta exposição esteve previamente na galeria de arte da Universidade de Columbia, em Nova Iorque.

Black models: From Géricault to Matisse

Onde? Museu D’Orsay, Paris

Quando? De 26 de março a 21 de julho