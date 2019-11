5 coisas para fazer este fim de semana

Revisite o brunch do Olivier Avenida

Os domingos são reservados à família, com manhãs preguiçosas e boa comida à mesa. Para celebrar esse espírito o Olivier Avenida renovou o seu brunch de assinatura mesmo a tempo da chegada dos dias mais frios, com uma aposta maior em opções saudáveis. Mantendo o seu cunho inconfundível, o chef Olivier da Costa traz propostas mais leves, nas quais as saladas assumem o protagonismo, com mais de dez variedades: desde a salada mista à salada de quinoa, abacate e funcho grelhado, passando pela salada de aipo, maçã e mostarda dijon, ou pela salada de fusilli nero. Quem prefere as opções habituais de pequeno-almoço poderá deliciar-se com uma variedade de pães, cereais, compotas, iogurtes e pastelarias, seguidos de tábuas recheadas com diferentes tipos de queijos e charcutaria. Para os apetites mais aguçados os pratos quentes como as panquecas com xarope de ácer, os ovos mexidos e scones não desiludirão, sendo o toque final as clássicas sobremesas, da fruta ao clássico arroz doce. Na Avenida da liberdade, o Olivier Avenida é o restaurante mais antigo do grupo Olivier, reconhecido pelo seu menu mediterrânico e pelo espaço e serviço de excelência, garantindo momentos deliciosos junto daqueles que mais ama.

Quando? Domingos, das 12h30 às 14h30 e das 14h30 às 16h30 Onde? R. Júlio César Machado 7, Lisboa Preço: 25€ por pessoa Reservas: 351 213 174 105

Explore o mundo do teatro

A Companhia João Garcia Miguel acaba de apresentar o seu projeto mais recente, Silent City, um espetáculo de artes performativas que estreou no passado 27 de novembro no Teatro Ibérico. Com o intuito de reunir artistas que queriam mostrar a sua arte e talento, a iniciativa desafiou os artistas a explorar a sua imaginação com a única premissa de ter o silêncio como princípio. Assim nasce o projeto Silent City, onde até 30 de novembro serão demonstradas as performances criadas pelos candidatos, com a ajuda do encenador João Garcia Miguel. O objetivo era, assim, criar performances que, além de se focarem no silêncio na cidade, transparecessem a sua raridade no mundo atual e a sua importância na contemplação da arte.

Quando? De 27 a 30 de novembro Onde? Rua de Xabregas, nº 54, Lisboa Preço: €5 Reservas: bilheteira@teatroiberico.org, +351 927 510 092 e +351 218 682 531.

Assista à história da gastronomia ibérica

No dia 29 de novembro a AdegaMãe, em Torres Vedras, vai ser o palco de um dos encontros memoráveis entre chefs ibéricos. La Tasquita de Enfrente é um restaurante de referência em Madrid dedicado à memória, qualidade e respeito por aquilo que a terra e o mar nos dão, aliados a uma cozinha de verdade, obra do chef Juanjo López. Defensor do respeito máximo pelos ingredientes, López vem pela primeira vez cozinhar a Portugal, assumindo a liderança do jantar O Essencial a Nu, onde o produto será colocado absolutamente em primeiro lugar. Além de Juanjo e do seu braço direito Nacho Trujillo, vão juntar-se cinco chefs portugueses: João Rodrigues (Feitoria, Lisboa, com uma estrela Michelin), João Oliveira (Vista, Praia da Rocha, com uma estrela Michelin), Vasco Coelho Santos (Euskalduna, Porto), Leopoldo Garcia Calhau (Taberna do Calhau, Lisboa) e João Cura (Almeja, Porto).

Quando? Dia 29 de novembro às 18h30 Onde? Estrada Municipal 554 – Fernandinho, Ventosa, Torres Vedras, Portugal Preço: €220 Reservas: https://juanjolopez.brandeliciousportugal.pt/

Conheça os Emirados segundo Pauliana Valente Pimentel

A Galeria sala117, no Porto, recebe a primeira exposição da fotógrafa Pauliana Valente Pimentel numa galeria portuense, intitulada "Empty Quarter #2 (Rub Al’Khali). A artista traz consigo uma série fotográfica que retrata os Emiratis (o povo local, originário de tribos do deserto), os locais dos Emirados Árabes Unidos, os seus usos e costumes, a sua riqueza e maneira excêntrica de viver, recriando no meio do deserto tudo o que não têm. Pimentel visitou o Dubai pela primeira vez em 2015, que viria a resultar numa exposição integrante d’O Apartamento, em Lisboa. Agora, em 2019, mostra o resultado do projeto de cinco anos, cujo objetivo final é ter uma mostra no Dubai durante a Expo 2020. A exibição fica patente até 18 de janeiro de 2020 na sala117, tratando-se de um trabalho especialmente moroso e singular pela caraterística da cultura árabe, bastante fechada e com raízes muito próprias.

Quando? Até 18 de janeiro de 2020, de terças a sábados das 15h às 19h Onde? Rua Damião de Góis, 200, Porto Preço: Gratuito Bilhetes: http://www.paulianavalentepimentel.com/

Viaje de volta ao século XV

A primeira pintura assinada pelo artista quinhentista Álvaro Pires D’Évora, e que o deu a conhecer ao mundo da história da arte, estará exposta pela primeira vez em Portugal no Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA) em Lisboa, a partir do dia 29 de novembro. Uma das maiores exposições realizadas a nível nacional sobre a arte do início do período do Renascimento, a exposição chama-se "Álvaro Pirez d´Évora, Um Pintor Português em Itália nas Vésperas do Renascimento". Nela, os visitantes encontrarão mais de noventa peças de pintura e escultura representativas da arte dos primeiros anos do século XV nas cidades em que o pintor trabalhou (Lucca, Prato, Pisa e Volterra) além das pinturas principais de Álvaro Pirez d’Évora -provenientes de vários museus, igrejas e coleções da Europa. No total, a exposição apresenta 26 painéis do artista, e 58 obras cedidas por 40 museus europeus além de coleções privadas em oito países. Este artista é particularmente importante por ter sido o primeiro pintor documentado nascido em Portugal e de quem se conhecem as obras seguramente identificadas, ainda que toda a sua atividade tenha decorrido em Itália, sobretudo na Toscana. A exposição está patente no Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa, entre 29 de novembro de 2019 e 15 de março de 2020.

Quando: De 29 de novembro até 15 de março de 2020, terça a domingo: 10h às 18h Onde? MNAA, Rua das Janelas Verdes, Lisboa Preço: €6