O que fazer este fim de semana?

Provar as novas iguarias do restaurante Ararate

Diferenciador logo no conceito, já que é um restaurante inspirado na cozinha arménia, o Ararate tornou-se num dos hotspots da cidade. Com uma carta que dá primazia às carnes como o borrego, a vitela e o vitelão e de peixes pouco habituais como o esturjão e a truta, o Ararate tem alterado vários detalhes na carta, desde que abriu portas no número 70 da Avenida Conde Valbom, em Lisboa. Com o jovem chef arménio Andranik Mesropyan aos comandos da cozinha surgem novíssimos pratos adaptados ao verão. Tais como as entradas de sopa: a sopa fria spass (que também pode ser servida quente) com iogurte, trigo dzavar, manteiga, coentros e hortelã e a sopa de abóbora com mel, azeite, alho, sementes de girassol e hortelã (ambas €4,50). Nos principais, sobressaem o khurdjin, que é uma trouxa de lavash (o pão típico arménio) recheada com borrego assado no forno com legumes estufados num molho de cerveja (€17) ou o khorvu, borrego estufado com ameixa preta e manteiga verde, com puré de abóbora (€16). Para terminar em bom? Sugerimos os figos grelhados com merengue crocante (€7,5).

Onde? Avenida Conde Valbom, 70 Quando? De terça a quinta-feira das 12h às 23h45 e de sexta-feira a domingo das 12h à meia-noite. Encerra à segunda-feira. Como reservar? 925 451 509

Levar as crianças à iniciativa cultural Lisboa na Rua

Até ao final do mês podemos continuar a desfrutar de uma cidade ao ar livre, através do Lisboa na Rua. Até 29 de setembro, de quinta a domingo, há fado, cinema, concertos de jazz e dança em locais imprevisíveis. No dia 7, inaugura a Bibliófilo, uma biblioteca em pleno Jardim do Museu Lisboa – Palácio Pimenta, com alguns livros raros. Aos domingos, haverá contos para os miúdos, às 11h, e leituras musicadas para os mais velhos, às 18h. Este fim de semana começam, também, os concertos de jazz e as aulas abertas de dança: o Combo da Escola de Jazz Luiz Villas-Boas/HCP, no Jardim do Museu de Lisboa – Palácio Pimenta, dá início aos Encontros de Jazz Júnior no sábado, a partir das 18h. À mesma hora, mas no domingo, o Jardim da Amnistia Internacional abre a pista do Dançar a Cidade com aulas de afro house e kuduro. Ainda no sábado, o coreto do Jardim da Estrela será palco para o concerto do Real Combo Lisbonense que a partir das 21h30 promete a reinterpretação de clássicos da música portuguesa numa atuação a fazer lembrar os conjuntos de baile das décadas de 50 e 60.

Onde? Jardim do Museu Lisboa – Palácio Pimenta & Jardim da Amnistia Internacional. Quando? Até 29 de setembro

Ouvir música portuguesa no Festival F, em Faro

Descentralizar está na moda e o verão ainda não terminou. Prova disso é que entre 5 e 7 de setembro Faro recebe o Festival F, um festival constituído pelos talentos nacionais do momento, que nesta edição reúne nomes como Ana Bacalhau, Ornatos Violeta, Mayra Andrade, ProfJam, Tainá, Bruno Pernadas, Capitão Fausto, Linda Martini ou Mike El Nite. Marcado por estilos musicais distintos e sonoridades ímpares, este festival – que acontece junto à ria da cidade - distingue-se por valorizar a cultura musical portuguesa. A par do festival há uma feira de artesanato e uma mostra de street food que também vale a pena visitar. O passe diário custa 15€, para dois dias (6 e 7) custa €18.

Assistir a um ciclo de cinema na Cinemateca Portuguesa

Para comemorar os cem anos sobre o nascimento de Jennifer Jones (Oklahoma, 1919), que se assinalam este ano, a Cinemateca Portuguesa dedica-lhe um ciclo de seis filmes. Uma das mais carismáticas e talentosa atrizes da Hollywood dos anos quarenta e cinquenta, Jones tornou-se num ícone de estilo e beleza. Integrado nos programas de final de verão na Esplanada desta sala nacional, e através de seis filmes que ilustram as várias facetas da atriz esta iniciativa decorre até dia 9. No dia 6, sexta-feira roda aquele que terá sido o seu último grande papel, no derradeiro e sublime filme de Henry King, Terna é a noite (Tender is The Night, 1961). Às 15h30. Mais em cinemateca.pt

Onde? Rua Barata Salgueiro, 39, Lisboa Quando? 6 de setembro às 15h30. Preço sob consulta

Assistir à exposição de artistas brasileiros na Casa Pau-Brasil

Prestes a terminar, há uma última hipótese para ver a exposição Casa Pau-Brasil – Projeto Raiz na loja Casa Pau-Brasil no Príncipe Real. Este dia é enaltecido pela presença dos artistas Flavio Borsatto, Noemi Saga, Giacomo Tomazzi e Leo Romano para uma conversa sobre design. A Casa-Pau Brasil é uma mostra de estúdios e talentos brasileiros em Lisboa, que inaugurou em 2017, alargando-se recentemente até Cascais, onde abriu um novo espaço. Esta exposição, que contou com dez artistas brasileiros, foi apoiada pelo Projeto Raiz de incentivo à internacionalização.

Onde? Rua da Escola Politécnica, 42, Lisboa Quando? Segunda-feira a sábado das 10h às 22h, domingo das 11h às 20h. Contacto 21 342 0954