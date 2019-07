5 programas para este fim de semana

Ir ao Festival das Artes em Coimbra

Um dos mais promissores eventos no centro de Portugal, o Festival das Artes acontece entre os emblemáticos jardins da Quinta das Lágrimas, o anfiteatro ao ar livre Colina de Camões. Com base na música clássica, é um festival que congrega em si inúmeras formas de expressão artística, da música à pintura, passando pelo teatro, a dança, a literatura, o cinema, a gastronomia e as artes plásticas. O concerto de abertura Amor e Paraíso acontece no dia 19 de julho, no Convento São Francisco, onde a soprano Susana Gaspar vai seguir as pisadas de Sarah Bernhardt e declamar poemas de Paul Armand Silvestre, numa peça composta por Isaac Albéniz para esse propósito. Promovida pela Fundação Inês de Castro, a 11ª edição do festival tem como tema "Luz e Sombra", apresentando sete ciclos com 28 eventos, de 19 a 28 de julho, nas mais diversas áreas.

Onde? Anfiteatro ao ar livre Colina de Camões e Jardins da Quinta das Lágrimas, Coimbra Quando? De 19 a 28 de julho

Ver os concertos de Lana del Rey, Janelle Monáe e Charlotte Gainsbourg

Há pelo menos três boas razões para não perder a edição deste ano do festival Super Bock Super Rock: Lana del Rey, Janelle Monáe e Charlotte Gainsbourg. Com diferentes identidades artísticas, estes três nomes grandes da cena musical trazem sonoridades que oscilam entre a doce melancolia e a energia mais alternativa, sem esquecer a forte dimensão literária, aqui representada pela cantora francesa que conta com colaborações com artistas como Sebastián, Paul McCartney ou Guy-Manuel de Homem-Christo, dos Daft Punk. Indissociável do rock, da boa energia e da maresia, o festival Super Bock Super Rock regressa à Praia do Meco para comemorar a sua 25.ª edição, entre os dias 17 e 20 de julho.

Onde? Praia do Meco, Sesimbra Quando? Entre 17 e 20 de julho Bilhetes Diário, €60, e geral a €110.

Ir ao teatro ver a peça Malfadadas

Entre 20 e 28 de julho, a peça Malfadadas está em cena no teatro nacional D. Maria, uma criação inédita de Aldina Duarte, Filipe Raposo, Isabel Abreu e Miguel Loureiro. "A memória evanescente de Eurídice, a sombra negra de Medeia, a alienação de Mary Tyrone e aquilo que ainda nos resta de Blanche DuBois. Fados/vidas que nos devolvem as impressões e a palavra de figuras tutelares femininas do teatro e da mitologia literária" assim pode ler-se na sinopse da peça, que se baseia em textos de Miguel Loureiro, com excertos de Sophia de Mello Beyner, Eurípedes, Eugene O’Neill e Tennessee Williams.

Quando? 20 a 28 de julho, Quarta-feira e Sábado, às 19h; quinta-feira e sexta-feira às 21h; e domingo às 16h. Onde? Sala Garret, Teatro Nacional D. Maria Bilhetes Entre os €9 e os €16, http://www.tndm.pt/pt/bilheteira/precario/.

Ver o novo filme de Luc Besson

A prova de que as aparências iludem é que por detrás da beleza imaculada e angelical de Anna Poliatova (Sasha Luss) se esconde uma impiedosa assassina ao serviço do KGBe sob as ordens de Olga (Helen Mirren). Anna, de Luc Besson, traz-nos outra faceta da emblemática Dame Helen Mirren que protagonizou A Rainha (filme que lhe valeu o Óscar) e que se movimenta num cenário criminoso e policial que não sendo o seu registo habitual, apesar do sucesso da série Principal Suspeito, quase parece um habitat natural. Estreia a 18.

Provar os novos cocktails Stoli Mule XXL

Com a chegada do verão, sabe bem refrescar com um cocktail ao fim da tarde. A pensar nessa intenção, a Stoli apresenta o seu mais recente cocktail gigante para partilhar com amigos – cinco, oito ou dez, precisamente. Servido na icónica caneca de cobre, este cocktail é feito à base de vodka Stolichnaya, sumo de lima, ginger beer e muito gelo. Os cocktails Stoli Mule XXL vão estar disponíveis em bares aderentes em todo o país, por Lisboa, Porto e Algarve. Vamos brindar?

Onde? Restaurante Tapadinha, Calçada da Tapada, 41, Lisboa Preços Peço preço de venda recomentado para 5 pessoas €40, 8 pessoas €62 e 10 pessoas €80