Os festivais de música em Portugal que não vai querer perder

NOS Primavera Sound, Porto

De 6 a 8 de junho

O festival vai contar com Solange, J Balvin, James Blake e Rosalía, entre outros, no Parque da Cidade, no Porto. Os bilhetes diários custam €66 e os passes gerais €117. Para mais informações visite nosprimaverasound.com.

NOS Alive, em Algés, Lisboa

De 11 a 13 de julho

Com The Cure, Jorja Smith, Vampire Weekend, Gossip, The Smashing Pumpkins, Bon Iver, entre muitos outros, o NOS Alive vai privilegiar o rock e o indie, mas também o r’n’b e a eletrónica. Os bilhetes diários custam €60,98 e os passes de 3 dias €139,77. O festival acontece (como sempre) no Passeio Marítimo de Algés. Para mais informações, visite nosalive.com.

Super Bock Super Rock, Lisboa

De 18 a 20 de julho

O festival está de volta ao Meco para a sua 25.ª edição e cartaz inclui nomes como com Lana Del Rey, Cat Power, Migos, The 1975, Janelle Monáe, Disclosure, entre outros. O dia 18 já está esgotado, tal como os passes de 3 dias. Ainda há bilhetes diários para os concertos de 19 e 20 €60 e passes de 2 dias por €110. Para mais informações visite superbocksuperrock.pt.

Festival Músicas do Mundo, Porto Covo e Sines

De 18 a 20 de julho (em Porto Covo) e de 21 a 27 de julho (em Sines)

Um festival que abre o Alentejo à folk, ao jazz, à música alternativa e às sonoridades de fusão. Já confirmados estão os Antibalas, Dino D’Santiago, Omar Souleyman e muitos outros. Os preços dos bilhetes variam conforme o dia: o passe de 2 dias custa €30, o passe de 4 €50, para 25 de julho as entradas custam €10, para 26 e 27 €15 e para o dia 28 €20. Para mais informação visite fmmsines.pt.

MEO Sudoeste, Zambujeira do Mar

De 6 a 10 de agosto

A 23.ª edição acontece na Herdade da Casa Branca e tem Post Malone, Rita Ora, Years & Years, Steve Aoki, Anitta, Russ e muitos outros. Os bilhetes custam €115 para o passe geral, €50 para o diário e €100 para o pack especial para clientes MEO. Para mais informações visite sudoeste.meo.pt.

Neopop Festival, em Viana do Castelo

De 7 a 10 de agosto

O festival de música electrónica e techno regressa a Viana do Castelo. Já estão confirmados Underworld, Richie Hawtin, Ben Klock, entre outros. O bilhete diário custa €40 e o passe para os 2 dias €95. Para mais informações visite neopopfestival.com.

Vodafone Paredes de Coura, Viana do Castelo

De 14 a 17 de Agosto

A 27.ª edição do festival de música alternativa está de volta à lindíssima praia fluvial do Taboão. Com confirmações de The National, Patti Smith and her band, The National, Capitão Fausto, Parcels, entre outros. A entrada diária custa €55 e os passes gerais €94. Para mais informação visite https://www.paredesdecoura.com/ .

Lisb-on, Lisboa

De 6 a 8 de Setembro

O Parque Eduardo VII recebe o festival de música electrónica que sobressai pela experiência urbana e durante o dia. Entre os nomes confirmados estão Alcides, Caroline Lethô, Dj Vibe, entre outros. Os bilhetes diários custam de dia 6 e 7 custam €30, o de dia 8 custa €25, e o passe fica a €65. Para mais informações visite http://lisb-on.pt/en .