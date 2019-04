Os melhores festivais internacionais de música para ir este verão

Por Máxima, 09:00

Coachella, Estados Unidos - de 12 a 14 e de 19 a 21 de abril

O festival mais instagramável que existe deve estar na bucketlist de todos, principalmente com o line-up deste ano que conta com Ariana Grande, The 1975, Khalid, Billie Eilish ou Tame Impala, entre muitos outris... A notícia menos boa é que a admissão geral é vendida rapidamente, mas pode visitar o valleymusictravel.com para ver os bilhetes que sobraram. Ontem, o festival anunciou via Twiter que Solange foi obrigada a cancelar a sua atuação devido a atrasos de produção, e ainda não anunciaram o artista substituito. Mais informações em coachella.com.





Primavera Sound, Espanha - de 30 de maio a 3 de junho

O Primavera Sound de Barcelona nunca dececiona no line-up. Este ano, pode ver e ouvir o melhor de Cardi B, James Blake, Charlie XCX, Janelle Monáe e muito mais. O bilhete diário custa €80 e para todos os dias do festival, a €185. Mais informações em primaverasound.com.





Roskilde, Dinamarca - de 29 a 7 de julho

A oeste de Copenhaga, este festival possui oito palcos que irão receber, entre outros, The Cure, Travis Scott, Bring Me The Horizon ou Jorja Smith. O bilhete diário custa aproximadamente €140 e o passe dos 8 dias chega aos €280. Para mais informações, visite roskilde-festival.dk.





Balaton Sound, Hungria - de 3 a 7 de julho

O festival de música dura cinco dias sem parar e está situado na praia do Lago Balaton. A formação deste ano inclui DJ Snake, J Balvin, Marshmello, Sean Paul, entre outros. Os bilhetes custam entre €68 e €225. Para mais informações, visite balatonsound.com.





Hospitality On The Beach, Croácia - de 11 a 15 de julho

Se anseia por céu azul, mar e dance music, o Hospitality On The Beach é ideal para si. Localizado no Tisno’s Garden Resort, é a garantia de que as suas fotografias e selfies ficarão perfeitas. O bilhete custa €175,53. Para mais informações, visite hospitalityonthebeach.com.





Melt, Alemanha - de 19 a 21 de julho

Realizado no museu ao ar livre de Ferropolis, Melt é um dos maiores festivais de música eletrónica ao ar livre na Alemanha. Bon Iver, A$ap Rocky e Jorja Smith estão no line-up deste ano. Os bilhetes têm valores a partir dos €69. Para mais informações, visite meltfestival.de.



Lollapalooza, Estados Unidos - de 1 a 4 de agosto

Internacionalmente conhecido, o Lollapalooza é realizado no Grant Park, em Chicago, e vai contar com Ariana Grande, Childish Gambino, Twenty One Pilots, Tame Impala e Hozier. Os bilhetes estão à venda a partir de €115 (aproximadamente). Para mais informações, visite lollapalooza.com.





Dreambeach, Espanha - de 7 a 11 de agosto

O maior festival de música eletrónica de Espanha, o Dreambeach, acontece no litoral de Almeria e passa de hip-hop, bass ou música techno a trance psicadélico. Há uma área de camping com luxuosas camas balinesas, churrasqueiras e uma piscina com mais de 60 metros de comprimento. Custa de €70 a €160. Para mais informações, visite dreambeach.es.





Way Out West, Suécia - de 9 a 11 de agosto

Um festival de música de três dias realizado em Gotemburgo, com uma variedade de géneros musicais na oferta. A formação inclui Cardi B, The Cure, Stormzy, Zara Larsson, Rex Orange County, entre outros. Custa a partir de €169,76 (aproximadamente). Para mais informações, visite wayoutwest.se.



Summer Sonic, Japão - de 16 a 18 de agosto

O Summer Sonic acontece em dois locais diferentes durante o fim de semana – Tóquio e Osaka – com line-ups ligeiramente distintos. The 1975, Rita Ora, Two Door Cinema Club, Snow Patrol, Red Hot Chili Peppers ou Foals. Custa entre €120 e €230 (aproximadamente). Para mais informações, visite summersonic.com.