10 sítios para ir no dia do jazz

Hot Clube de Portugal, em Lisboa

É o clube de Jazz mais antigo da Europa e situa-se na capital portuguesa. Fica na Praça da Alegria, onde foi fundado em 1948, e está aberto de terça-feira a sábado entre as 22h e as 2h. Todas as terças há jam sessions que contam com músicos convidados.

Onde? Praça da Alegria 48, Lisboa

Casa da Música, Porto

A Casa da Música é das mais emblemáticas salas de espectáculos de Portugal, não tem uma programação fixa mas tem quase todas as semanas um concerto de uma banda jazz. Basta espreitar a programação oficial na qual estarão as informações sobre os concertos ao vivo.

Onde? Av. da Boavista 604-610, Porto

Fábrica do Braço de Prata, Marvila

Aquela que outrora foi a fábrica de material de guerra é hoje um centro cultural que conta com várias exposições, debates e concertos. De quarta-feira a sábado a partir das 22h30 há sempre um espectáculo, principalmente na sala Nietzche (uma das suas 14 salas).

Onde? Rua Fábrica de Material de Guerra 1, Lisboa

Cascais Jazz Club, Cascais

Não deixa de ser cómico que o palco do Cascais Jazz Club tenha apenas um bar de jazz. A responsável pela programação e cantora Maria Viana, mantém o bar aberto desde a fundação do espaço em 2011. Às quinta-feiras à noite há sempre jam sessions, seja com profissionais ou como amadores.

Onde? Largo Cidade de Vitória 36, Cascais

Hot Five Jazz & Blues Club, Porto

Este clássico bar conta com música ao vivo todas as quartas-feiras a partir das 23 horas, e todos os domingos à noite recebe os Sunday Cats Jazz Trio. Com a sua aura mística de luzes baixas, as cadeiras e mesas em ferro e cobertas de vermelho, fazem par com as paredes cheias de figuras do jazz e dos blues norte-americano.

Onde? Largo Actor Dias Nº51, Porto

Páginas Tantas, Lisboa

Este clássico bar de jazz (e um dos mais antigos, aberto desde 1994) situa-se na rua do Diário de Notícias, no centro da noite lisboeta: no meio do bairro alto. Há música ao vivo desde terça-feira a domingo a partir das 22h.

Onde? R. do Diário de Notícias 85, Lisboa

Embaixada, Porto

Na parte de baixo é uma loja vintage: vende câmaras analógicas, polaroids, discos em vinil, gira discos e material de som; na parte de cima, é um bar que recebe exposições e onde decorrem noites cheias de música. A cada penúltimo domingo do mês, o bar recebe o Leonel Ribeiro Trio, que toca uma fusão de jazz e música latina.

Onde? Praça de Carlos Alberto 121, Porto

Jazz Story, Porto

Quase a festejar um ano, este é um dos mais recentes bares de jazz na cidade invicta. Todos os dias, com a excepção de terça-feira, o palco é tomado por músicos profissionais que se divertem a improvisar.

Onde? Rua Conde de Vizela 117, Porto

Salão Brazil, Coimbra

Há seis anos que o Jazz ao Centro Clube gere esta antiga casa de bilhar, focando-se na propagação de vários estilos de música. O espaço organiza concertos de vários géneros musicais, mas com maior destaque no jazz. Para celebrar o seu 15º aniversário ao mesmo tempo que assinala o dia mundial do jazz a 30 de abril vai dar uma festa.

Onde? Largo do Poço, nº3, 1º andar, Coimbra

Destaque: Concerto a não perder no Teatro

Tivoli BBVA, Lisboa

Um dos artistas mais proeminentes do jazz português na atualidade, Ricardo Toscano apresenta o seu primeiro álbum de originais "Ricardo Toscano Quartet" num concerto a dia 17 de maio à 21h30 no Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa. O quarteto compõe-se com João Pedro Coelho no piano, Romeu Tristão no contrabaixo e João Pereira na bateria.

Onde? Av. da Liberdade 182-188, Lisboa