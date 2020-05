10 exposições para celebrar o Dia Internacional dos Museus

Serralves lançou o projeto SOLE (Serralves On Line Experience) que pode ser consultado tanto no site da Fundação como no seu canal de Youtube. Entre outros conteúdos, é possível ver uma série de vídeos em que o diretor do Museu Serralves, Philippe Vergne nos leva numa visita guiada pela exposição de Arthur Jafa. Veja aqui. O Museu Serralves reabre portas no dia 18 de maio.

O Museu Nacional de Arte Antiga reabre no dia 18 de maio com muitas surpresas. Uma exposição temporária de Julião Sarmento na Sala do Tecto Pintado – A linha que fecha também abre. Os emblemáticos Painéis de São Vicente, de Nuno Gonçalves, vão entrar em fase de restauro e vai ser possível acompanhar este trabalho, uma vez que o local estará aberto ao público, com as devidas proteções. Esta obra tem a sua própria exposição na plataforma Google Arts & Culture, aqui. Entretanto, saiba mais sobre a reabertura do museu aqui.

O Museu Nacional dos Coches reabre a 18 de maio e reserva também uma série de atividades online para quem quiser celebrar o Dia Internacional dos Museus através de casa. Uma delas é uma visita virtual à Exposição Permanente do Museu. Veja mais aqui.

O Museu Calouste Gulbenkian também volta a receber o visitantes a partir de 18 de maio e além disso, preparou uma série de conteúdos para celebrar o Dia Internacional dos Museus ao longo de todo o fim de semana, que podem ser acompanhadas nas redes sociais da Fundação. Uma delas é a exposição Curador por um dia!, uma exposição virtual participativa que pode ser visitada aqui e consiste numa seleção de cerca de 50 obras do acervo do museu escolhidas pelo público. Veja mais aqui.

Gostava de ter visitado a exposição Olafur Eliasson: En la vida real no museu Guggenheim de Bilbao? No site do museu pode acompanhar em vídeo uma visita guiada pela comissária da exposição aqui.

O Museu do Vaticano tem no seu site visitas virtuais, uma delas à Capela Sistina. Veja aqui.

O Museu Thyssen – Bornemisza (Madrid) tem, no seu site, uma série de visitas virtuais a exposições que estiveram patentes no museu. Entre elas está a exposição do ano passado Balenciaga y la pintura Española. Veja esta e outras exposições aqui.



O Museu Metropolitan de Nova Iorque celebra este ano 150 anos e, enquanto o museu está encerrado, é possível ver a exposição que conta a história do mesmo na plataforma Google Arts & Culture. Veja aqui.

A National Portrait Gallery (Londres) também proporciona visitas virtuais pelas salas da coleção permanente através. São retratos de diferentes épocas e estilos organizados cronologicamente numa lição de história e de arte. Para visitar aqui.

O Museu de l’Orangerie (Paris) é conhecido por ter em exposição as obras de grande escala Water Lilies de Claude Monet. Mesmo de portas encerradas, o museu proporciona no seu site uma visita virtual aos quadros do pintor impressionista, bem como a sua história. Veja aqui.