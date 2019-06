10 curiosidades acerca de 'Toy Story'

- O filme foi originalmente lançado a 22 de novembro de 1995;

- Foi a primeira animação totalmente computorizada;

- Obteve a maior receita de bilheteira de 1995;

- O primeiro Toy Story recebeu três nomeações para os Óscares e duas para os Globos de Ouro;

- Toy Story 2 foi o primeiro filme de sempre a ser inteiramente desenvolvido, editado e apresentado digitalmente;

- Toy Story 2 foi a primeira sequela de animação a ultrapassar a receita de bilheteira do original, batendo recordes no fim de semana de abertura nos Estados Unidos da América, no Reino Unido e no Japão, tornando-se na animação mais rentável de 1999;

- O segundo filme ganhou o Globo de Ouro de Melhor Filme – Comédia ou Musical e um Grammy de melhor canção escrita para um filme, televisão ou outro meio visual (Randy Newman, com When She Loved Me);

- Toy Story 3, lançado em 2010, ganhou o Óscar de Melhor Filme de Animação e de Melhor Música Original (Randy Newman, com We Belong Together). O terceiro filme também ganhou um Globo de Ouro e um BAFTA de melhor filme de animação.

- Toy Story 3 foi o segundo filme da Pixar a ser nomeado para um Óscar de Melhor Filme.

- O último filme da série de animação foi também o segundo filme da Pixar com maior receita de bilheteira, atrás de The Incredibles 2 – Os Super-Heróis.