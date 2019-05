1 Milhão de espécies correm risco de extinção segundo a ONU

A Organização das Nações Unidas divulgou um duro estudo sobre o impacto da ação humana no meio ambiente. O relatório é uma compilação de pesquisas de diversos especialistas, aprovado pela Plataforma Intergovernamental sobre Biodiversidade e Serviços Ecossistémicos (IPBES).

O principal resultado é alarmante: cerca de 1 milhão de espécies de fauna e flora estão em risco. Houve um aumento da taxa de extinção em pelo menos cem vezes, comparando com a média dos últimos 10 milhões de anos. O planeta pode perder 40% dos anfíbios, um terço dos mamíferos, um terço dos corais formadores de recifes e mais de 500 mil espécies terrestres, isto graças a atividades como agricultura, pesca ilegal ou exploração de madeira "sem precedentes na história humana".

"Se a mudança climática fosse o único problema que enfrentávamos, muitas espécies provavelmente poderiam mover-se e adaptar-se. Mas quando as populações já são pequenas e perdem a diversidade genética, quando as plantas e os animais não conseguem mover-se para encontrar novos habitats adequados, então temos uma ameaça real em mãos", disse o ecologista Richard Pearson ao The New York Times.

Outra preocupação apontada pelo relatório é o custo para a sobrevivência humana em decorrência das transformações que acontecerão nos ecossistemas com o desaparecimento destas espécies. É necessário que existam iniciativas que controlem os danos a fim de reformar os sistemas económicos e a produção do mundo para reduzir o consumo, ainda mais depois do relatório do IPCC sobre as emissões de carbono do mundo e o aumento das temperaturas, publicado o ano passado.