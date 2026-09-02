"Na maternidade, estamos quase sempre presas por ter mama. E presas por não ter"

Afirmação: “Aos seis meses o meu bebé já vai dormir a noite toda.”

Realidade: deixei de pensar no dia em que vou voltar a dormir uma noite seguida porque é essa expectativa que nos destrói. Melhor: deixei de acreditar, sou funcional e bem-disposta. Juro!

Afirmação: “O meu bebé nunca vai dormir na cama comigo.”

Realidade: o meu bebé vai dormir na minha cama se isso significar que todos dormimos mais. E é precisamente esse o caso. Acordar, mas nunca ter de me levantar, é o que faz de mim funcional e bem-disposta. Juro!

Afirmação: “Só vou amamentar até aos seis meses e depois acabou-se.”

Realidade: está bem, abelha!

O sono foi uma das primeiras certezas a morrer. A amamentação foi outra. E foi com a mama que percebi uma coisa que haveria de se repetir muitas vezes: na maternidade parece haver sempre uma maneira certa para fazer as coisas. Claro que nunca é aquela que escolhemos, mas graças a deus que há sempre alguém pronto a explicar-nos qual é.

Espero que tenham conseguido captar o tom de ironia destas últimas frases.

Vou contar-vos a minha história.

Antes, pensar em dar maminha assustava-me mais do que expelir um bebé pelo pipi. E, apesar de não ter vivido aqueles dramas de mamilos em sangue, dores de ir às lágrimas ou freios por cortar, a verdade é que o início deste processo não foi propriamente pacífico.

A dependência do meu recém-nascido em relação ao meu corpo - e apenas ao meu corpo - afligia-me. Assim que pegava nele, aquele ser minúsculo, praticamente cego, reunia todas as suas forças para iniciar as buscas pelo mamilo perdido. Eram investidas no meu pescoço, no meu braço, na minha cara, onde quer que fosse. Era a única coisa que ele queria.

E aquilo fazia-me uma certa confusão. Como se eu e as minhas maminhas fôssemos duas entidades distintas e separadas. Eu era a mãe e elas eram, bom, as maminhas. E ele só as queria a elas. Eu não servia para nada. O meu colo, a minha voz, o meu toque, julgava eu, não o acalmavam. Repeti várias vezes, entre lágrimas e soluços: “Não sou capaz de adormecer o meu bebé". É engraçado porque o dizia mesmo quando ele se encontrava mergulhado num sono profundo, nos meus braços, depois de mamar. Demorei a perceber, mas querer a maminha era, na realidade, querer-me a mim.

Aquele comportamento era uma espécie de premonição. Porque o marco dos seis meses foi estendido até aos 12. E eis que - surpresa! - chegamos ao dia de hoje: o meu bebé tem 15 meses e a relação dele com a amamentação continua viva e de boa saúde.

O prazo que eu própria tinha estabelecido foi sendo sucessivamente empurrado para a frente. E, quem sabe, aquilo que secretamente temi (e julguei noutras mães) poderá afirmar-se como a minha realidade. Será que vou continuar a amamentar o meu bebé com dois anos? Provavelmente.

Com o tempo, com a imprescindível ajuda de uma enfermeira e consultora de amamentação e com o apoio incrível de uma psicóloga especializada em saúde perinatal, a minha relação com a amamentação, com o meu bebé e com a maternidade, no geral, mudou muito.

E sei que tive uma vantagem enorme: tive recursos para construir uma rede à minha volta. Não é um detalhe insignificante. É, infelizmente, um privilégio, que deveria, antes, ser parte de uma estratégia de apoio estruturado e continuado prestado às mulheres no pós-parto, como acontece noutros países. Penso muitas vezes nas mulheres que chegam a casa com um recém-nascido nos braços sem terem a quem recorrer quando tudo parece estar a desabar.

Porque, assim que deixamos de estar grávidas, passamos, muitas vezes, para segundo plano, para figurantes da nossa própria vida, uma vida que não reconhecemos. O bebé tem consultas, avaliações, acompanhamento. E nós ficamos a tentar perceber o que raio nos está a acontecer, enquanto simultaneamente, tentamos garantir que aquele ser minúsculo continua vivo.

Eu tive ajuda. E fez toda a diferença.

Foi com esta equipa a apoiar-me que o meu recém-nascido se tornou num bebé - sobrevivemos à exterogestação, viva! - e que esse bebé foi começando a descobrir o mundo a partir desta ligação direta com o meu corpo. E, nesse processo, a nossa relação estreitou-se. Também eu comecei a ver o mundo de outro prisma. E foi absolutamente mágico.

Escusado será dizer que fiz as pazes com a amamentação - e, consequentemente, fiz as pazes com o meu filho e com os novos contornos da minha vida. Passei, inclusivamente, a desfrutá-la. Neste caminho, percorrido por mim e pelo meu bebé - é mesmo uma dança -, entreguei-me. Doei-me completamente. Parei de resistir. Rendi-me a este mecanismo biológico absolutamente extraordinário contra o qual tanto lutei. Um dia, cansada, declarei: “Acabou-se! Vamos fazer o que é mais fácil”. E foi aí que tudo começou a fluir melhor, apesar de ter demorado algum tempo a convencer-me de que não estava a fazer batota.

As maminhas passaram a cumprir a sua função de forma completa. A amamentação tornou-se a minha verdadeira aliada e fez de mim uma mãe regulada e capaz de lidar com um um bebé que, desde o primeiro dia, precisou de muito contacto e que lutou de forma muito intensa contra o sono – gosto de pensar que era a sua tentativa desesperada de não desligar do mundo que hoje explora com tanta curiosidade e afinco. A partir daí, a maminha nutriu, curou, acalmou, consolou e adormeceu. A mim e a ele.

Pois bem. É no rescaldo desta intensa maratona que esbarro, pela primeira vez, na pergunta que, daí em diante, se viria a tornar recorrente: “Mas ainda mama?”. O meu filho tinha acabado de fazer nove meses.

A pergunta vinha quase sempre acompanhada por uma expressão de surpresa. Não era propriamente uma pergunta: era uma constatação de que alguma coisa estava a correr fora do prazo - ou muito perto disso!

Como se fosse particularmente estranho que um bebé de nove meses ainda mamasse, apesar de as maiores entidades de saúde do mundo recomendarem a continuação da amamentação para lá dos seis meses e, quando mãe e criança assim o desejam, até aos dois anos ou mais.

A partir daí, quanto mais os meses passaram, mais a pergunta se intensificou. E as expressões faciais foram-se tornando num cocktail de pena, admiração - “és uma guerreira”, disseram-me - e, claro, desaprovação ou até nojo. “Já tem dentes”. Ele tem dentes desde os quatro meses e por aqui continua tudo intacto, ok?

Foi aí, a lutar contra as minhas próprias inseguranças (que são muitas), que comecei a perceber uma coisa que se aplica à maternidade muito para lá da mama: parece não haver maneira certa de fazer isto.

O pêndulo passa demasiado depressa para o outro lado. Ainda há dois dias o mundo elogiava a sincronia mamária mãe-filho. “Mama tão bem o menino, ainda bem, que bom.” Ainda ontem ultrapassámos o inferno do cluster feeding. Finalmente, passei a gostar de amamentar. E já é suposto tirar? Quando ele não dá sinais absolutamente nenhuns de o querer?

É isto. Se não mama, é porque não mama. Se mama, é porque mama.

Se não mama, vem o tsunami de culpa: o medo de estar a estragar o bebé, de lhe estar a negar imunidade, de estar a falhar enquanto mãe. Há sempre alguém pronto a explicar a importância do vínculo e a insistir para que se aguente mais um pouco. Mesmo quando o processo já só traz dor e sofrimento.

E quando a insistência, ironicamente, começa a ser precisamente aquilo que prejudica o vínculo que nos pedem para proteger.

Se mama para lá do tempo que cada um acha expectável e aceitável, é porque é vício. É manipulação. O bebé tem de ser autónomo – como se não estivéssemos a falar de uma criatura que faz cocó numa fralda, não anda, não fala e cuja motricidade fina está reduzida à capacidade de fazer uma pinça com os dedos. Um bebé que tem de aprender a desapegar-se. Um bebé que está a fazer da minha mama uma chucha.

Desculpa? Podes repetir?

Que eu saiba, primeiro veio a mama e depois veio a chucha. Portanto, tecnicamente, não é o meu filho que está a fazer da mama uma chucha, é mais ao contrário.

Não julgo. Já não julgo ninguém. Cada um segue a sua viagem, fazendo o melhor que pode. Eu, por exemplo, bem tentei espetar-lhe com uma chucha ainda na maternidade. E muito depois disso. Cheguei inclusivamente, ali por volta dos quatro/cinco meses, a pôr uma chucha na minha própria boca, numa tentativa desesperada de lhe mostrar como aquilo funcionava. Depois desisti. Hoje todas as chuchas que comprei são brinquedos que piso e que me magoam os pés.

A maternidade é isto: uma sucessão de momentos em que aquilo que ontem era virtude passa a ser excesso. Aquilo que era recomendável passa a ser suspeito.

Dá mama, tira mama. Dá colo, tira colo. Dorme connosco, dorme sozinho. Pega-lhe ao colo, mas não demasiado. Deixa-o chorar, mas não muito. É indisciplinado, vai ficar mimado.

Aquilo que fazíamos porque nos diziam que era o melhor passa, de repente, a ser aquilo que alguém acha que estamos a fazer demasiado. Como se dar apoio a um ser que não tem ferramentas de regulação pudesse existir em excesso.

O cliché confirma-se: a maternidade é um estado permanente de culpa e ambivalência. Uma confusão desgraçada num período da vida em que não estar permeável à opinião dos outros é praticamente impossível: de um lado, disparam os conselhos não solicitados sobre como se fazia noutros tempos; de outro, corre o overload de informação do Instagram, TikTok e especialistas da banha da cobra de tudo quanto é tema. E, nós, com as emoções à flor da pele, confusas, baralhadas, esgotadas. Muitas vezes, sozinhas.

A verdade é que, antes de ser mãe, achava que havia uma maneira certa de fazer isto. Tinha prazos, planos, convicções. Sabia quando ia amamentar, durante quanto tempo ia dormir o meu bebé, como lhe ia dar a chucha, o que faria quando chorasse.

Hoje tenho 15 meses de maternidade e uma coleção bastante extensa de certezas que morreram pelo caminho. Talvez seja essa a grande lição. Talvez essa seja a beleza da coisa. Um banho de humildade e, com ele, uma empatia única e muito especial por quem atravessa este caminho, independentemente das suas decisões.

Perceber que não somos nós que sabemos como vai ser. É o bebé que chega e nos obriga a descobrir. E talvez seja por isso que devêssemos desconfiar um bocadinho das respostas definitivas. Sobretudo daquelas que começam por “eu nunca”.

Porque, na maternidade, estamos quase sempre presas por ter mama. E presas por não ter mama.