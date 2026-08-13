A grávida perfeita não existe - mas continuamos a tentar inventá-la

Anne Hathaway chegou à passadeira vermelha de The End Of Oak Street, no passado domingo, com um look aparentemente simples (desculpem mas trabalho em moda há 20 anos, se inclui calças de ganga é simples): jeans de cintura baixa e um top azul halterneck, curto o suficiente para deixar a barriga de grávida à vista. A atriz, que está grávida do terceiro filho, recebeu elogios pelo visual, mas, nas redes sociais, a conversa rapidamente desviou-se da roupa. Houve quem lhe dissesse para se cobrir, quem considerasse o look inadequado e quem a acusasse de estar a expor o corpo “por atenção”. Mais estranho ainda: algumas pessoas chegaram a questionar se a barriga seria verdadeira. A especulação tornou-se suficientemente insistente para que Hathaway respondesse no Instagram com uma frase irónica: “Fake hair, real bump” [cabelo falso, barriga real]. A resposta pode ser divertida, mas é o que estamos habituadas a fazer, não é? Usar o sentido de humor para lidar com uma situação desconfortável - muitas delas relacionadas com a forma como o mundo decide comentar o corpo da mulher. Em especial o corpo da mulher grávida.

O estado de graça tem muito pouco de engraçado, porque, tal como em quase todas as outras áreas da existência feminina, também não existe uma forma suficientemente certa de estar grávida para escapar ao julgamento dos outros. “Estás enorme.” “Essa barriga é demasiado pequena.” “Ainda faltam três meses?” “Já engordaste quanto?” “Tens a certeza de que são só nove meses?” “Não devias vestir isso grávida.” “Depois da gravidez nunca mais vais recuperar.” “Estás demasiado magra para uma grávida.” São frases diferentes, com uma premissa comum (além de nos fazerem sentir miseráveis): a de que o corpo grávido é um corpo disponível para avaliação.

“A gravidez é uma experiência profundamente pessoal, mas o corpo grávido é, muitas vezes, tratado como se passasse a ser um espaço de domínio público”, confirma à Máxima Andreia Filipe Vieira, psicóloga clínica. Há, segundo a especialista, uma espécie de autorização social implícita para comentar o tamanho da barriga, o peso, a aparência ou até a forma como a mulher se veste. E isto acontece precisamente quando o corpo está a atravessar transformações rápidas e, muitas vezes, imprevisíveis.

A investigação recente ajuda a explicar porque é que esta questão não deve ser desvalorizada como simples “conversa de circunstância”. Uma revisão sistemática publicada em 2025 na revista Body Image, que reuniu 36 estudos sobre imagem corporal no período perinatal, identificou precisamente os comentários relacionados com a aparência e a pressão sociocultural como fatores associados a maiores preocupações com a imagem corporal e comportamentos alimentares. Ou seja: aquilo que alguém diz sobre uma barriga pode parecer insignificante para quem o diz, mas não para quem o ouve.

Existe ainda outro problema: temos uma ideia muito concreta daquilo que uma gravidez “deve” parecer. Uma barriga que cresce de determinada forma e a determinado ritmo. Uma mulher saudável, mas não demasiado diferente da mulher que era antes da gravidez. Bonita, radiante, feliz. E, idealmente, capaz de “recuperar” rapidamente depois do parto (resumidamente, um membro do clã Patrocínio). “Existe uma imagem socialmente construída de uma gravidez ‘ideal’”, alerta Andreia Filipe Vieira. “O problema é que não existe um único corpo grávido.”

Já é suficientemente duro viver sob os padrões de beleza impostos enquanto conseguimos manter o pequeno-almoço no estômago. Agora imaginem com azia constante, sono, falta de energia, ódio pelo mundo, celulite, um marido cuja respiração nos começa a irritar e uma discrepância entre aquilo que uma mulher vê no seu corpo e aquilo que acredita que o seu corpo deveria parecer. “Insatisfação corporal, vergonha, ansiedade ou uma sensação de estar a falhar perante um determinado ideal” são alguns dos efeitos secundários que estão em letras pequenas na bula da gravidez. Uma revisão sistemática anterior, centrada especificamente nas experiências de imagem corporal durante a gravidez e o período pós-parto, identificou precisamente a transformação dos ideais de aparência ao longo da gravidez, a preocupação com barriga e peito e a pressão para limitar o aumento de peso de forma a recuperar rapidamente a silhueta anterior.

A questão, portanto, não é apenas estética. É psicológica. Imagem corporal não significa simplesmente gostar ou não daquilo que vemos ao espelho. É também a relação que estabelecemos com o nosso corpo, a forma como o percecionamos e o grau de liberdade que sentimos para o habitar. E durante a gravidez essa relação pode tornar-se particularmente vulnerável. É fácil considerar frases como “estás enorme” ou “mal se nota” meras observações (que ninguém pediu, btw), mas, para uma mulher grávida, podem ser recebidas... hmmm como dizê-lo... como uma facada no coração num momento já de grande vulnerabilidade. “Aquilo que para quem comenta é uma observação casual pode ser, para a mulher, uma avaliação sobre o seu corpo”, explica a psicóloga. E uma frase 'aparentemente inofensiva' pode desencadear perguntas muito menos inofensivas: Será que estou saudável? Será que estou a engordar demasiado? Será que há alguma coisa errada? Será que a minha barriga devia estar maior?

A literatura científica recente vai no mesmo sentido: a revisão publicada em 2025 identificou o comentário sobre a aparência como um possível fator de risco para preocupações relacionadas com imagem corporal e alimentação durante o período perinatal. E há uma questão ainda mais básica (foco no BÁSICA), levantada por Andreia: “Nem tudo aquilo que observamos precisa de ser verbalizado.” O facto de uma mudança corporal ser visível não significa que tenha deixado de pertencer à esfera privada.

O caso de Hathaway leva esta discussão também para outro território: o das redes sociais. Quando uma figura pública publica uma fotografia, é fácil esquecer que estamos perante uma pessoa e começar a vê-la como conteúdo. A psicóloga fala numa “falsa sensação de proximidade e de acesso à vida de figuras públicas”. Vemos uma fotografia e sentimos que sabemos o suficiente para interpretar aquele corpo, aquela gravidez ou aquela vida, mas há uma diferença fundamental entre visibilidade e disponibilidade. “Uma pessoa pode escolher mostrar uma imagem do seu corpo sem estar a autorizar que esse corpo seja escrutinado, diagnosticado ou colocado em causa”, explica Andreia. As redes sociais também tornam mais fácil ultrapassar limites. Atrás de um ecrã, há pessoas que dizem coisas que provavelmente não diriam numa conversa cara a cara. E quando muitos comentários semelhantes aparecem em simultâneo, a invasão pode começar a parecer normal. Não é.

E depois chegamos à roupa. Por que razão uma mulher grávida pode usar um vestido bonito, mas um crop top passa a ser considerado “demasiado”? Porque é que mostrar uma barriga grávida num contexto associado à maternidade é aceitável, mas mostrá-la num look sexy, moderno ou simplesmente pouco convencional provoca desconforto? Para Andreia Filipe Vieira, existe uma dificuldade cultural em aceitar que diferentes dimensões da identidade feminina possam coexistir. “A gravidez tende a activar uma representação muito específica da mulher: a futura mãe, associada ao cuidado, à maternidade, à delicadeza e, por vezes, à ausência de sexualidade.”

É como se a gravidez transformasse a mulher numa função: “a mãe” (e nada mais óbvio do que a secção de roupas de maternidade para prová-lo). Mas uma mulher grávida continua a ser uma mulher. Continua a ter desejo, sensualidade, personalidade, vaidade, ambivalências, necessidades - e o direito de decidir como quer apresentar-se. A expectativa de que deve ser mais discreta revela, segundo a psicóloga, “uma dificuldade persistente em lidar com a sexualidade feminina quando ela não está enquadrada por determinados códigos sociais”. E o corpo grávido torna essa contradição particularmente evidente: é simultaneamente símbolo de maternidade e corpo feminino.

Nunca fui mãe, mas segundo as minhas amigas esta faz parte de uma das partes mais estranhas da gravidez: uma transformação profundamente íntima passa a ser, aos olhos dos outros, uma espécie de convite à conversa. Não existe uma forma certa de estar grávida. Existem apenas diferentes maneiras de estar errada aos olhos dos outros. Anne Hathaway foi criticada por mostrar demasiado. Outras mulheres são criticadas por mostrar pouco. Umas são questionadas pelo tamanho da barriga, outras pelo peso, outras pela roupa. Umas ouvem que estão enormes, outras que mal parecem grávidas. O problema nunca foi a barriga, mas a nossa necessidade de avaliá-la. E é precisamente essa a pergunta que Andreia Filipe Vieira gostaria que fizéssemos: “Em vez de perguntarmos ‘como deve parecer uma mulher grávida?’, deveríamos perguntar: ‘porque sentimos necessidade de definir como deve parecer o corpo de outra pessoa?’”

Uma gravidez não retira à mulher o direito à privacidade, à autonomia corporal ou à liberdade de se relacionar com o próprio corpo da forma que fizer sentido para si. E aceitem: isso pode incluir ou não um crop-top.