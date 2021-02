Cabelos: as mudanças mais radicais das celebridades

Quando pensámos que já nos habituámos às mudanças camaleónicas das estrelas, eis que surge uma transformação que nos consegue surpreender. Foi isso que aconteceu com Jennifer Lopez, que acaba de partilhar imagens de uma sessão fotográfica para a revista Allure em que aparece com um corte pixie a contrastar com o seu habitual cabelo comprido em tons dourados.



Inspirados pela atriz e cantora recordamos as maiores mudanças de corte, cor e estilo que as celebridades têm feito ao longo dos anos. Dos visuais de cabelo curto de Kate Moss e Emma Watson às cores metálicas escolhidas por Cara Delevingne ou Kristen Stewart, estas celebridades criaram tendências com as suas transformações.

Foto: Instagram @jlo 1 de 44 Jennifer Lopez partilhou esta selfie no Instagram há pouco tempo, aqui estava com um cabelo longo e dourado Foto: Allure 2 de 44 Há três dias apenas a cantora e atriz surpreendeu todos ao fazer esta capa, com um corte pixie bem arrojado Foto: Alessandra Benedetti - Corbis/Corbis via Getty Images 3 de 44 Monica Bellucci com um visual marcado por um longo cabelo comprido e franja proeminente no Festival de Cinema de Veneza Foto: Daniele Venturelli/Getty Images for Dolce & Gabbana 4 de 44 E uns dias depois, já na semana de Moda de Milão Foto: Getty Images 5 de 44 Charlize Theron é loira por natureza Foto: Getty Images 6 de 44 O que não a impede de tentar outros tons mais escuros Foto: Getty Images 7 de 44 Kate Moss nos finais dos anos '90 Foto: Getty Images 8 de 44 A modelo na viragem do século com um radical corte pixie Foto: Getty Images 9 de 44 Jennifer Aniston com a sua cor de cabelo original Foto: Getty Images 10 de 44 A atriz após dar vida à personagem de 'Friends' Foto: Getty Images 11 de 44 Emma Stone com o seu look mais característico Foto: Getty Images 12 de 44 A atriz, contudo, é conhecida pela sua imagem camaleónica no grande ecrã Foto: Getty Images 13 de 44 Selena Gomez manteve durante muito tempo o seu cabelo castanho e comprido Foto: Getty Images 14 de 44 Mais tarde optou por um bob em tons dourados Foto: Getty Images 15 de 44 Pode não saber mas este é o cabelo natural de Nicole Kidman Foto: Getty Images 16 de 44 No entanto, estamos mais habituados a ver a atriz assim Foto: Getty Images 17 de 44 No início de carreira Rihanna começou com o cabelo comprido Foto: Getty Images 18 de 44 Mas a extravagância é uma das características da cantora Foto: Getty Images 19 de 44 Kristen Stewart com o cabelo castanho na época do filme "O Crepúsculo" (2008) Foto: Getty Images 20 de 44 A atriz com o cabelo rapado e loiro platinado, anos mais tarde Foto: Getty Images 21 de 44 Michelle Williams de cabelo dourado quando era mais jovem Foto: Getty Images 22 de 44 Com o passar do tempo a atriz passou a arriscar mais, como neste corte loiro platinado e muito curto Foto: Getty Images 23 de 44 Katy Perry com o seu cabelo preto e volumoso sempre a surpreender Foto: Getty Images 24 de 44 E mais tarde, novamente a deixar todos de boca aberta Foto: Getty Images 25 de 44 Zoe Kravitz com tranças e cabelo comprido castanho-escuro, um look que lhe é característico Foto: Getty Images 26 de 44 A atriz e cantora, de cabelo curto loiro-acinzentado algum tempo depois Foto: Getty Images 27 de 44 Irina Shayk de cabelo comprido castanho quando começou a ser conhecida Foto: Getty Images 28 de 44 A modelo anos depois, com um bob a direito Foto: Getty Images 29 de 44 Emilia Clarke com cabelo castanho comprido Foto: Getty Images 30 de 44 E depois, a atriz de 'Guerra dos Tronos' com um look curto e dourado Foto: Getty Images 31 de 44 Jada Pinkett Smith com um look caraterístico dos anos 90 Foto: Getty Images 32 de 44 A atriz e apresentadora em anos mais recentes Foto: Getty Images 33 de 44 Cara Delevingne com cabelo comprido loiro que a caraterizava quando começou a desfilar Foto: Getty Images 34 de 44 A modelo e atriz após rapar e clarear o cabelo, um choque que ainda estamos a recuperar Foto: Getty Images 35 de 44 Alicia Keys com o cabelo com tranças comprido há já muito tempo Foto: Getty Images 36 de 44 A cantora rendeu-se depois a um look mais natural, aqui com o cabelo encaracolado e volumoso Foto: Getty Images 37 de 44 Olivia Wilde com o cabelo direito e castanho na época em que a conhecemos pelo ecrã Foto: Getty Images 38 de 44 Anos volvidos, a atriz com um corte bob volumoso e loiro Foto: Getty Images 39 de 44 Emma Watson com cabelo castanho e uma franja cheia de personalidade Foto: Getty Images 40 de 44 Durante muitos anos, a atriz viria a adotar um penteado bem curto em tons dourados Foto: Getty Images 41 de 44 Jennifer Lawrence com o cabelo loiro e de tamanho médio Foto: Getty Images 42 de 44 E mais tarde numa cerimónia oficial com um penteado curto volumoso puxado atrás Foto: Getty Images 43 de 44 Miley Cyrus com um longo e ondulado cabelo castanho com reflexos dourados na época em que representava Hannah Montana Foto: Getty Images 44 de 44 Com o tempo, a atriz e cantora viria a experimentar novos looks, cada vez mais arrojados