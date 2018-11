Hoje, quando se pergunta aos mais jovens pela atriz que se tornou princesa, provavelmente o primeiro nome que virá às suas mentes é o de Meghan Markle. Contudo, muito antes da ex-estrela da série Suits e atual duquesa de Sussex se casar com o príncipe Harry, era Grace Kelly a eterna estrela de Hollywood transformada em princesa.

Musa de Alfred Hitchcock e vencedora de dois Óscares, um para Melhor Atriz pelo filme Para Sempre (1954) e outro de Melhor Atriz Secundária por Mogambo (1953), a mulher de Rainier III, Príncipe do Mónaco, também ganhou três Globos de Ouro, dois BAFTA Awards e um Bambi, além de diversos outros prémios pelas suas atuações no cinema. E foi precisamente no Festival de Cinema de Cannes de 1955 que conheceu o príncipe, casando-se no ano seguinte, a 19 de abril de 1956.

Interpretada recentemente por Nicole Kidman na cinebiografia Grace de Mónaco (2014), Grace Kelly continua a fascinar como ícone, tanto de Hollywood, como da realeza, mesmo tendo saído de cena há décadas, após a sua trágica morte a 14 de setembro de 1982. Kelly sofreu um derrame enquanto conduzia o seu Rover P6 3500 na estrada de Mont Agel, na fronteira entre o Mónaco e França, e o carro caiu de uma colina com mais de 37 metros de altura, chocando o mundo.

Caso estivesse viva, celebraria hoje 89 anos. Em homenagem, reunimos 10 curiosidades a seu respeito:

Grace Kelly quase foi atleta. O seu pai,, foi um nadador olímpico e a mãe,, era nadadora profissional. Ambos desejavam o mesmo para a filha, mas a interpretação venceu.Foi aos 10 anos que se estreou no teatro.Trabalhou como modelo em 1947 e ganhava 7,50 dólares por hora. Seria o equivalente a 53 euros atualmente.Em 1956, foi a mulher mais fotografada do mundo. E estava sempre com óculos de sol, o que não era comum na época, tornando-se um acessório extremamente popular.Kelly estava indicada para o papel principal do clássico Há Lodo no Cais (1954), de Elia Kazan, mas optou pelo filme A Janela Indiscreta (1954), de Hitchcock. Ambos foram grandes sucessos do cinema mundial, mas diz-se que a atriz nunca se perdoou por ter rejeitado o papel no filme de Kazan.Apesar da forte relação com Alfred Hitchcock, nem mesmo o realizador a conseguiu convencer a voltar aos filmes depois de se tornar princesa. A ideia era que o seu grande regresso acontecesse com o filme Marnie (1964), mas por questões de protocolo real não aceitou.Em 1993, Grace Kellly tornou-se a primeira atriz norte-americana a ter seu rosto estampado num selo comemorativo oficial dos Estados Unidos.Em 2007, foi lembrada numa versão especial da moeda de dois euros.A marca de luxo francesa Hermès batizou uma das suas icónicas carteiras com o nome Kelly Bag, em sua homenagem.Grace Kelly está na 13.ª posição da lista das maiores estrelas do cinema clássico de Hollywood de todos os tempos, num levantamento feito pelo American Film Institute, em 2011.