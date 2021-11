“Tenho muitas saudades dela”. Alberto do Mónaco contraria rumores sobre divórcio com Charlene

Desde maio que Charlene do Mónaco se encontra na África do Sul depois de ter apanhado uma infeção otorrinolaringológica que, entre cirurgias e recaídas, a tem impedido de voltar para casa, segundo os comunicados oficiais.

Afastada durante tanto tempo do marido e dos filhos, rapidamente surgiram rumores de uma possível separação, principalmente depois do príncipe reconhecer a paternidade de dois filhos ilegítimos, Alexandre e Jazmin, fruto de uma relação anterior. Recentemente, uma outra mulher garantiu que ele também é pai da sua filha, o que pode estar na origem deste possível divórcio.

Alberto II e Charlene do Mónaco com os filhos, Jacques e Gabriella. Foto: Getty Images

Porém, Alberto II admitiu à revista Point de Vue que tem saudades da mulher e que todas as especulações são nocivas para a sua família. "Estas notícias que aparecem em vários jornais são extremamente perturbadoras e dolorosas. Para a minha mulher, para mim e para o Mónaco", explicou.

Durante a entrevista, Alberto revelou ainda que o regresso de Charlene está para breve. "Ela está muito melhor. Esta última operação ao septo nasal correu muito bem", disse à publicação.

"Posso dizer que ela estará no Mónaco muito antes do feriado do Dia Nacional do Mónaco (19 de novembro). Não me é possível dar uma data exata, mas prometo-vos que saberão quando chegar o momento".

O príncipe mencionou igualmente os filhos do casal, Jacques e Gabriella, de seis anos, e de como estes estão impacientes para voltar a ver a mãe. "É óbvio que sentem a sua falta".