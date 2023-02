Quem é Rose Hanbury, a mulher entre William e Kate?

A família real britânica encontra-se de novo no olho do furacão e desta vez as personagens principais não são Harry e Meghan, mas sim William e Kate. Isto porque voltaram a surgir rumores de que William terá alegadamente traído a mulher com Rose Hanbury, marquesa de Cholmondeley, e que os dois terão inclusive passado o Dia dos Namorados juntos.

Toda a polémica sobre a relação extraconjugal terá começado há quatro anos, em 2019, quando imagens dos dois num evento privado foram tornadas públicas. Não é de estranhar que os três – Kate, William e Rose – estivessem nas mesmas iniciativas e festas, dado que Rose Hanbury, de 38 anos, faz parte da elite britânica e que, pelo menos até aquele momento, era amiga chegada de Kate. Segundo os rumores da altura, as duas mulheres ter-se-ão zangado e a atual princesa de Gales terá afastado Rose do seu círculo social, cortando contacto. Embora a Firma não tenha feito quaisquer declarações sobre o assunto, um artigo do Daily Mail afirmava a falsidade dos escândalos.

Rose Hanbury, marquesa de Cholmondeley, no serviço de Ação de Graças dedicado ao príncipe Filipe, duque de Edimburgo, na Abadia de Westminster, março de 2022. Foto: Getty Images

Afinal, quem é a mulher que, alegadamente, quase destruiu o casamento dos príncipes? Filha de Timothy Hanbury, designer de websites, e de Emma Hanbury, designer de Moda, trabalhou como modelo na mesma agência de Kate Moss quando tinha vinte e poucos anos, segundo o The Sun. Está casada com o realizador David Rocksavage desde 2009, com o qual tem três filhos: Alexander, Oliver e Iris. O casal, que conta com uma diferença de idade de 23 anos, vive em Norfolk, Inglaterra, perto de da residência de William e Kate.