Quais defeitos? Quando as celebridades partilharam imagens de como realmente são

Cada vez mais se está a tornar um lugar comum a exaltação de uma imagem positiva do corpo ao invés da crítica e de um rol de comentários depreciativos só porque sim. E as celebridades, estando constantemente sob os olhos da ribalta começam, aos poucos, a mostrar-se como são de verdade, humanas. Partilham nas suas redes sociais poses menos pensadas, a luta contra o acne, os efeitos naturais no corpo de um pós-parto ou mesmo uma flacidez de uma qualquer parte do corpo. Abrem caminho a uma demonstração de que consideradas vulnerabilidades de outrora podem agora coexistir em paz, como parte de um todo muito mais relevante.

O movimento social body positivity vem dizer isso mesmo, advogando a aceção de todos os corpos, independentemente da sua forma, tamanho ou aparência. Já não se aceita da mesma forma, por exemplo, que a Victoria’s Secret não seja para toda a gente, denunciando-se uma falta de representatividade e diversidade, num mundo que se quer cada vez mais real. Ao mesmo tempo, abre-se espaço a novos impérios assentes na inclusividade, como é o caso da Fenty, marca de beleza e moda de Rihanna, muito aclamada pela crítica. Os standards de beleza estão realmente a mudar e as celebridades que conhece, deste sempre, como impecavelmente apresentadas, estão na vanguarda desta nova vaga de mudança, onde a autenticidade impera.