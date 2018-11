Escolher o nome de um filho pode ser uma tarefa muito fácil para uns – que parecem já saber mesmo antes de terem filhos – e um pouco mais difícil para outros. A dificuldade recai sobre o gosto pessoal do pai e da mãe, que pode não ser o mesmo. Contudo, as celebridades parecem não sofrer desse mal e mostram o seu lado mais criativo na hora de dar um nome aos filhos.

Hilary Duff anunciou no seu Instagram que a sua filha recém-nascida se chama Banks Violet Bair. A atriz, porém, está longe de ser a primeira na escolha não convencional. Toda a família Kardashian parece não gostar de nomes comuns, mas até Frank Zappa, Uma Thurman e Sylvester Stallone não escapam à infame lista.

Em Portugal dificilmente ouvimos nomes tão extravagantes, já que há uma lista com os que são permitidos e que a cada ano ganha novas opções. Os mais originais em terras lusitanas serão os de cidadãos estrangeiros ou com dupla nacionalidade, já que estes podem escolher nomes fora da lista de permitidos, contudo, ainda assim, é preciso a aprovação pelo presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Registos e Notariado. Isso não significa que a lei portuguesa seja demasiado restritiva, mas não há permissão para o registo de nomes próprios com conotações ofensivas, que representem objetos ou que possam induzir em erro quanto ao género da criança.

Confira abaixo a lista dos nomes mais originais das celebridades:

Aleph | Pais: Natalie Portman e Benjamin Millepied

Anacã | Pais: Candice Swanepoel e Hermann Nicoli

Apollo Bowie Flynn, Kingston James McGregor e Zuma Nesta Rock | Pais: Gwen Stefani e Gavin Rossdale

Apple Blythe Alison | Pais: Gwyneth Paltrow e Chris Martin

Angel Iris, Bria, Izzy Oona, Shayne Audra, Zola Ivy | Pai: Eddie Murphy

Anja | Pais: Alessandra Ambrosio e Jamie Mazur

Arlo Day | Pais: Leighton Meester e Adam Brody

Autumn, Sonnet e True | Pais: Forest Whitaker e Keisha Nash Whitaker

Aviana Olea | Pais:Amy Adams e Darren Le Gallo

Banks Violet Bair | Pais: Hilary Duff e Matthew Koma

Bear Blaze | Pais: Kate Winslet e Ned Rocknroll

Bear Blu | Pais: Alicia Silverstone e Christopher Jarecki

Bingham | Pais: Kate Hudson e Matt Bellamy

Birdie Leigh e Cricket Pearl | Pais: Marc Silverstein e Busy Philipps

Blue Ivy, Rumi e Sir Carter | Pais: Beyoncé e Jay-Z

Bluebell Madonna e Montague George Hector | Pais: Geri Halliwell e Christian Horner

Bodhi Ransom e Journey River | Pais: Megan Fox e Brian Austin Green

Bodhi Soleil | Pais: Nikki Reed e Ian Somerhalder

Booker Jombe | Pais: Thandie Newton e Ol Parker

Briar Rose | Pais: Rachel Bilson e Hayden Christensen

Bronx Mowgli | Pais: Ashlee Simpson e Pete Wentz

Brooklyn, Cruz, Harper Seven e Romeo James | Pais: David e Victoria Beckham

Buddy Bear, Daisy Boo Pamela, Petal Blossom Rainbow e Poppy Honey Rosie | Pais: Jamie Oliver e Juliette Norton

Chicago, North e Saint | Pais: Kim Kardashian West e Kanye West

Cosima Violet | Claudia Schiffer e Matthew Vaughn

Destry | Pais: Steven Spielberg e Kate Capshaw

Diva Thin Muffin, Dweezil e Moon Unit | Frank Zappa e Adelaide Gail Zappa

Dream | Pais: Robert Kardashian e Blac Chyna

Dusty Rose e Geo Grace | Pais: Adam Levine e Behati Prinsloo

Egypt Daoud Ibarr e Genesis Ali | Pais: Alicia Keys e Kaseem ‘Swizz Beatz’ Dean

Elsie Otter | Pais: Zooey Deschanel e Jacob Pechenik

Elula Lottie Miriam | Pais: Isla Fisher e Sacha Baron Cohen

Esmeralda Amada | Pais: Ryan Gosling e Eva Mendes

Exton | Pais: Robert Downey Jr. e Susan Downey

Faith Margaret e Sunday Rose | Pais: Keith Urban e Nicole Kidman

Fifi Trixibelle | Pais: Paula Yates e Bob Geldof

Frances Bean | Pais: Courtney Love e Kurt Cobain

Fuschia | Pais: Sting e Frances Tomelty

Gravity | Pais: Lucky Blue Smith e Stormi Bree

Hart | Pais: Miranda Kerr e Evan Spiegel

Haven, Hayes e Honor | Pais: Jessica Alba e Cash Warren

Hazel Moder e Phinnaeus Moder | Julia Roberts e Daniel Moder

Ignatius | Pais: Cate Blanchett e Martin Upton

Ikhyd Edgar Arular Bronfman | Pais: M.I.A. e Benjamin Brewer

Kal-El | Pais: Nicolas Cage e Alice Kim

Knox Leon, Maddox, Pax Thien e Shiloh | Pais: Brad Pitt e Angelina Jolie

Kulture Kiari Cephus | Pais: Cardi B. e Offset

Lazer Lee Louis Pentz | Pais: Diplo e Kathryn Lockhart

Lea de Seine | Pais: Bradley Cooper e Irina Shayk

Leone | Pais: Chiara Ferragni e Federico Lucia

Livingston e Vida | Pais: Matthew McConaughey e Camila Alves

Locklyn Kyla | Vince Vaughn e Kyla Webber

Lula Rose e Sailor | Pais: Liv Tyler e Dave Gardner

Luna Simone | Pais: John Legend e Chrissy Teigen

Lyonce Viiktórya Djaló e Lyannii Viiktórya Djaló | Pais: Luciana Abreu e Yannick Djaló

Marlowe Ottoline Layng | Pais: Sienna Miller e Tom Sturridge

Memphis Eve | Pais: Bono e Ali Hewson

Milan | Pais: Shakira e Gerard Piqué

Monroe e Moroccan | Pais: Mariah Carey e Nick Cannon

Myllena Mae e Phyllon Joy | Pais: Doutzen Kroes e Sunnery James

Onyx Solace | Pais: Alanis Morrisette e Mario "Souleye" Treadway

Otis Alexander | Pais: Olivia Wilde e Jason Sudeikis

Paris Michel Katherine, Prince Michael Jackson Jr. e Prince Michael Joseph Jackson | Pais: Michael Jackson e Debbie Rowe

Pilot Inspektor | Pais: Jason Lee e Beth Riesgraf

Racer, Rhiannon, Rebel, Rocket e Rogue | Pais: Robert Rodriguez e Elizabeth Avellán

Rani Rose | Pais: Kate Hudson e Danny Fujikawa

Reign | Pais: Kourtney Kardashian e Scott Disick

Roman | Pais: Natalia Vodianova e Antoine Arnault

Rosalind Arusha Arkadina Altalune Florence | Pais: Uma Thurman e Arpad Busson

Royal Reign | Pais: Lil Kim e Jeremy Neil

Rumer, Scout e Tallulah Belle | Pais: Bruce Willis e Demi Moore

Seargeoh | Pais: Sylvester Stallone e Sasha Czack

Seven Sirius | Pais: Erykah Badu e Andre 3000

Sparrow James Midnight e Harlow Winter Kate | Pais: Nicole Richie e Joel Madden

Stormi | Pais: Kylie Jenner e Travis Scott

Strummer | Pais: Julia Stiles e Preston J. Cook

Sunday Molly | Pais: Mike Myers e Kelly Tisdale

Sunny Madeline | Pais: Adam Sandler e Jacqueline Samantha Titone

Suri | Pais: Tom Cruise e Katie Holmes

Tennessee | Pais: Reese Witherspoon e Jim Toth

Titan Jewell | Pais: Kelly Rowland e Tim Witherspoon

Willow Sage | Pais: Pink e Carey Hart

Wyatt Isabelle | Pais: Ashton Kutcher e Mila Kunis