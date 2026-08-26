“Os meus erros não são piores que os teus só porque sou uma mulher": 80 anos, mil vidas e o legado incomensurável de Dolly Parton

Em 1973 Dolly Parton decidiu abandonar o programa de variedades The Porter Wagoner Show, onde estava há sete anos. A decisão era difícil, pois significava deixar o conforto de uma emissão bem sucedida para arriscar sozinha, sem garantias, numa indústria conhecida por questionar o brilhantismo do sexo feminino. Além disso, partir significava virar costas ao seu mentor e companheiro artístico, o extravagante cantor Porter Wagoner. Perante um clima de tensão crescente, sem saber como lhe comunicar a sua decisão, Parton escreveu-lhe uma “carta de despedida.” Chamou-lhe I Will Always Love You, uma forma afetuosa de dizer que se ia embora, mas que conservaria para sempre o seu carinho e gratidão. Nos estúdios, frente a Wagoner, interpretou as suas palavras o melhor que conseguiu. Ele chorou. Aquilo era “a melhor coisa que ela já tinha composto”. Propôs algo rentável para os dois: se ele produzisse aquela música, ela ficava livre para sair. A 12 de junho desse ano, I Will Always Love You foi gravada pela primeira vez no RCA Studio B, em Nashville. Apareceu no álbum Jolene, de 1974, e foi posteriormente lançada como single, tendo chegado ao número um da lista country da Billboard desse ano. Foram precisas quase duas décadas, e uma badalada versão de Whitney Houston no filme O Guarda-Costas (1992), para que a pequena pérola de Dolly Parton se transformasse num dos maiores hinos de amor de todos os tempos.

Dolly Parton e Porter Wagoner, 1968 Foto: Getty Images

Os pequenos equívocos fazem parte da incrível biografia de Dolly Rebecca Parton, a mulher que gostava de borboletas, saltos altos e guitarras das cores do arco-íris. Numa entrevista durante a promoção do seu livro de memórias, Dream More (2012), foi ela mesma quem contou uma anedota deliciosa sobre o dia em que participou num concurso de sósias, vestida de si própria… e perdeu. “Naquele ano havia imensas Cher’s e Dolly’s, por isso exagerei um bocado - aumentei o meu sinal, os olhos, o cabelo, tudo. Todas aquelas lindas drag queens tinham trabalhado durante semanas, meses, a preparar as suas roupas. Então eu entrei na fila, atravessei o palco, e toda a gente pensou que eu era um rapazinho gay. Mas fui quem recebeu menos aplausos!” O episódio, lembrado com carinho, é sinónimo da delicadeza que caracterizava a cantora. A sua personalidade exuberante, por vezes confundida com desatenção ou negligência, era um escudo poderoso num mundo mesquinho e desigual. Por detrás das perucas quilométricas, do brilho ofuscante das lantejoulas e das tiradas geniais (“It costs a lot of money to look this cheap”, repetiu várias vezes, “É preciso gastar muito dinheiro para se ter um ar tão barato”) estava uma artista comprometida em abraçar o melhor e o pior da humanidade, sem receio de expor privações e perdas, medos e injustiças, lutas e desamores. Dumb Blonde (um dos seus poucos hits que não é da sua autoria), In the Good Old Days (When Times Were Bad) ou 9 to 5 falam de temas fraturantes como a desigualdade de género, a infância vivida na pobreza e os desafios da classe trabalhadora - mas fazem-no de uma forma que irradia possibilidade e esperança. A música de Parton é um convite ao futuro, a todas as coisas boas que ainda podem acontecer.

Colin Higgins, Jane Fonda, Lily Tomlin e Dolly Parton nos bastidores de "“Das 9 às 5”" em Los Angeles, 1979 Foto: Getty Images

Por isso se acredita que a sua história é a concretização do sonho americano. Nascida a 19 de janeiro de 1946 numa família de doze irmãos, Dolly Parton passou da miséria extrema à riqueza impensável. As suas origens humildes são, provavelmente, a base de todo o seu sucesso, a fonte da sua singular empatia. Ao longo de mais de seis décadas, a rapariga que nasceu numa casa de duas divisões (que surgiria na capa do seu álbum My Tennessee Mountain Home, de 1973), sem eletricidade e sem água corrente, construiu uma das carreiras mais singulares da música pop - primeiro como estrela country, depois como diva definitiva, admirada por todos. O seu talento catapultou-a para a ribalta, a sua generosidade confirmou-a como ícone incontestado. Mulher do palco, entertainer por natureza, dominava vários instrumentos, do piano ao banjo, do saxofone à harpa. A sua voz cristalina, um soprano agudo com forte sotaque dos Apalaches, era o veículo que usava para transportar a sua mensagem: Dolly Parton foi, antes de tudo, compositora. Escrever canções (assinou mais de 300) era uma forma de expurgar os seus demónios, e era através desse exercício, dessa terapia aberta, que entrava em comunhão com o público. Da sua estreia em frente a uma multidão, com dez anos, até ao último concerto, em 2025, a sua garra encantadora inspirou dezenas de figuras cujos nomes sabemos de cor: Andy Warhol fotografou-a, os The White Stripes fizeram um cover de Jolene (à semelhança de Beyoncé), Sabrina Carpenter convidou-a para protagonizar a versão deluxe do vídeo de Please Please Please. Num inquérito realizado em abril, Parton era a personalidade mundial mais reconhecida, e amada, pelos norte-americanos, de acordo com o The Guardian.

A capa do álbum My Tennessee Mountain Home, de 1973, é da casa onde cresceu Foto: DR

O amor terá sido, aliás, o motor do seu sucesso. Apesar da fama universal, teve um casamento feliz durante 59 anos, até à morte do marido, Carl Dean, a 3 de março de 2025. Dele sabe-se pouco, porque ao contrário de Parton, alegre e vistosa, ele era discreto e avesso aos holofotes; conheceram-se numa lavandaria, deram o nó quando ela tinha 20 anos, não tiveram filhos, nunca mais se largaram. Terá sido um encontro de almas. Não é por acaso que as primeiras preocupações com a saúde de Parton surgiram a seguir ao desaparecimento do marido, quando ela adiou (e posteriormente cancelou) uma série de espetáculos em Las Vegas. Os rumores intensificaram-se de tal forma que, em outubro, recorreu ao Instagram para declarar: “Ainda não estou morta”. A intenção era trabalhar até aos 100 anos, se possível nunca parar. Dolly Parton ainda tinha dezenas de coisas por fazer - apesar de já ter feito o bastante para mil vidas. Além da música, brilhou no cinema, onde se destacam os filmes Das 9 às 5 (1980) ou Flores de Aço (1989). Foi uma séria defensora dos direitos da comunidade LGBTQIA+, e o seu trabalho filantrópico é digno de registo, porque repetidamente ajudou e incentivou, como se condenasse uma orquestra de anjos. Além dos milhões de dólares que doou, ano após ano, a várias causas, é de realçar a criação, em 1995, da Imagination Library, uma iniciativa inovadora que distribui gratuitamente livros a crianças até aos cinco anos. Com mais de 200 milhões de títulos doados, é uma das mais valiosas heranças de Parton, e motivo pelo qual várias comunidades carenciadas dos Estados Unidos não esquecem o seu magnetismo.

Miley Cyrus e Dolly Parton nos bastidores de Hannah Montana, durante as gravações do episódio “I Will Always Loathe You”, da 2ª temporada. Foto: Getty Images

É impossível esquecer, porque é impossível existir outra Dolly Parton, a deusa que dormia de maquilhagem, para o caso de haver uma tempestade, um terramoto ou qualquer outro tipo de emergência que exigisse a sua presença à frente das câmaras. “Sou uma mulher que se fez a si própria, e tenho as faturas do médico para o provar.” Inteligente, mordaz, visionária, Dolly Parton foi o epíteto da self-made woman. Vencedora de 11 Grammys, foi incluída no Rock & Roll Hall of Fame em 2022. Anos antes, em 2005, já lhe tinha sido atribuída a Medalha Nacional das Artes. Amplamente premiada, nunca virou costas aos desafios de cada época, e soube reinventar-se: aderiu às dinâmicas das redes sociais, lançou um podcast, colaborou com criativos que respiravam sangue novo. Ela era, afinal, o que restava dos ventos de mudança de um passado meio inocente, que já não se repete. “A Dolly abriu portas não só para mim, mas para toda a sua família, permitindo-nos alcançar um potencial que nem sequer sabíamos ser possível. A Dolly também abriu portas para gerações de cantores, compositores, músicos e sonhadores de todas as origens e de todos os continentes. Graças ao seu exemplo, acreditámos que tudo é possível. Ela nunca viu uma porta que não conseguisse abrir, e as portas que abriu fizeram e mudaram a história”, afirmou Bryan Seaver, sobrinho da artista, no vídeo que serviu para anunciar a sua morte. Soube-se entretanto que a cantora, internada desde a passada sexta-feira, perdeu uma “breve batalha contra o cancro” (o tipo de cancro diagnosticado não foi revelado). O mundo é um lugar melhor por causa de Dolly Parton. O seu bom senso vai-nos fazer falta.