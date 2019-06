Os melhores looks da rainha Letizia em cinco anos de reinado

Letizia Ortiz Rocasolano (1972, Oviedo) casou com Felipe VI na Catedral de Santa Maria a Real de Almudena, de Madrid, em maio de 2004. Dez anos depois, foi coroada rainha e desde então tem desempenhado um papel real importante, muitas vezes focado em iniciativas solidárias e humanitárias.

Em 2019, para além de comemorar quinze anos de casamento, assinalam-se cinco anos desde que ocupou o trono de Espanha, razões mais do que suficientes para recordarmos alguns dos seus melhores looks.

Na edição da Vanity Fair americana de outubro de 2017, cuja capa é Meghan Markle, Letizia foi considerada a rainha mais bem vestida e elegante do mundo, surgindo na categoria Mulheres da habitual lista The 2017 International Best-Dressed List (Mais Bem Vestidos de 2017) da revista norte-americana. Tal como Letizia, a lista inclui outros nomes da realeza como a Rainha Máxima da Holanda e o seu marido, o Rei Guilherme Alexandre, que surgem no separador Casais, junto a outras duplas poderosas como Emmanuel e Brigitte Macron ou os Obama.





A publicação justifica a distinção com a menção do lugar de residência de Letizia, o Palácio de Zarzuela, a identidade do seu marido, o Rei Felipe VI, e o facto de não ser elitista na escolha de criadores e marcas preferidas: veste Felipe Varela ou Carolina Herrera, passando por Hugo Boss, Zara ou Mango. Veja na fotogaleria alguns desses looks.