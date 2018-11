De uma beleza natural assinalável, foi jornalista e repórter na televisão espanhola e é hoje um ícone de estilo que divide opiniões em Espanha: uns adoram-na, outros consideram-na fria e distante. É que a vida de Letizia Ortiz Rocasolano (1972, Oviedo) mudou para sempre desde que casou com Felipe VI, na Catedral de Santa Maria a Real de Almudena, de Madrid, em maio de 2004. Dez anos depois seria coroada rainha e desde aí tem desempenhado um papel real importante, sério, e pontualmente marcado por momentos de cariz humanitário.



Na edição da Vanity Fair americana de outubro de 2017, cuja capa é Meghan Markle, Letizia foi considerada a rainha mais bem vestida e elegante do mundo, surgindo na categoria Mulheres da habitual lista The 2017 International Best-Dressed List (Mais Bem Vestidos de 2017) da revista norte-americana. Tal como Letizia, este ano a lista inclui outros nomes da realeza como a Rainha Máxima da Holanda e o seu marido, o Rei Guilherme Alexandre, que surgem no separador Casais, junto a outras duplas poderosas como Emmanuel e Brigitte Macron ou os Obama.